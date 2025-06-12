La experiencia soñada de Maya

Más que nada, el 12Cilindri Spider parece listo para la acción. Y para pilotarlo está Maya Weug, una de las estrellas de la Ferrari Driver Academy de la Scuderia. En 2021, hizo historia con 16 años al convertirse en la primera mujer piloto en entrar en la Academia y, desde entonces, ha demostrado su valía en la pista. En 2024, corrió con los colores de la Scuderia Ferrari HP, ganó su última carrera del año y se aseguró el tercer puesto en el campeonato de la F1 Academy.

Maya comienza siguiendo la carretera que sale de la ciudad, bordeando el lago. Es el entorno perfecto para apreciar el carácter desenfadado del 12Cilindri Spider como gran turismo, con una suspensión específicamente calibrada que hace que la conducción sea suave y cómoda.

Pero las colinas y las curvas en horquilla extienden su invitación. Aquí, Maya empieza a explorar el potencial de rendimiento de este extraordinario motor atmosférico de 6,5 litros. ¿Qué se siente al experimentar 12 cilindros y 830 CV?

«La aceleración es increíble», asegura Maya. «No tiene fin. En estas carreteras te entusiasmas acelerando hasta las 9500 rpm, ¡y parece mucho más veloz con la capota bajada! Pero al mismo tiempo, sientes mucha seguridad... totalmente al mando. Es una de las cosas más sorprendentes de este coche».



