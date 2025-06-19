El F80 sorprende a Charles y Lewis

Se suponía que sería un día alejado de la intensidad de la competición. Sin telemetría, sin trofeos, definitivamente sin tiempos de vuelta, solo dos compañeros de equipo de F1 divirtiéndose en la pista. Pero cuando Charles Leclerc y Lewis Hamilton llegaron a Fiorano, su espíritu competitivo pronto salió a relucir. Sobre todo porque estaban probando el nuevo F80, el superdeportivo híbrido con tracción total inspirado en el 499P de Ferrari, ganador de Le Mans.

Leclerc es el primero al volante, entrando en boxes para saludar a su compañero de equipo inglés. «Ven a ser mi copiloto», sonríe Charles con su característico estilo encantador. «Aún no he apretado el acelerador.» «Te estaba esperando.» Lewis se abrocha el cinturón en la configuración de cabina 1+, intrigado aunque claramente un poco aprensivo.



