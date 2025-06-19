Automóviles
El F80 sorprende a Charles y Lewis
Se suponía que sería un día alejado de la intensidad de la competición. Sin telemetría, sin trofeos, definitivamente sin tiempos de vuelta, solo dos compañeros de equipo de F1 divirtiéndose en la pista. Pero cuando Charles Leclerc y Lewis Hamilton llegaron a Fiorano, su espíritu competitivo pronto salió a relucir. Sobre todo porque estaban probando el nuevo F80, el superdeportivo híbrido con tracción total inspirado en el 499P de Ferrari, ganador de Le Mans.
Leclerc es el primero al volante, entrando en boxes para saludar a su compañero de equipo inglés. «Ven a ser mi copiloto», sonríe Charles con su característico estilo encantador. «Aún no he apretado el acelerador.» «Te estaba esperando.» Lewis se abrocha el cinturón en la configuración de cabina 1+, intrigado aunque claramente un poco aprensivo.
Mientras Leclerc acelera con fuerza en la recta, ambos se ven claramente sorprendidos por las impresionantes prestaciones que ofrece el F80. De hecho, con 900 CV del V6 biturbo y 300 CV de los motores eléctricos que impulsan el eje delantero del F80, el F80 acelera de 0 a 200 km/h en solo 5,75 segundos.
«Este es el coche de carretera más rápido que he probado», exclama Lewis. «¡Es tan rápido!», ríe Charles en señal de acuerdo.
En nada, Leclerc pisa fuerte, ganando confianza con la suspensión activa y la aerodinámica. «[El F80] es un coche bastante grande, pero se siente superligero, la dirección es increíble, superdirecta, y el equilibrio es muy agradable; lo verás en cuanto lo conduzcas», comenta el monegasco.
Cuando Lewis se pone al volante, el siete veces campeón del mundo ataca inmediatamente las curvas de Fiorano como si estuviera en los últimos segundos de la Q3. «Es superimpresionante», dice con una sonrisa, controlando un derrape en la curva 11 a alta velocidad. «¡Guau!»
El sonido y la sensación de las reducciones del doble embrague reciben elogios especiales, al igual que los frenos CCM-R que mantienen a Leclerc colgado de los cinturones, y la música del V6 turbohíbrido de 120 grados. La primera impresión de Hamilton de que «suena bastante bien» pronto se transforma en «suena increíblemente asombroso» después de unas cuantas aceleraciones hasta el límite de las 9000 rpm.
Leclerc se ajusta los arneses, se apoya en el salpicadero y, a veces, incluso cierra los ojos como si estuviera en una atracción de feria, no en un circuito de carreras. «Necesito descansar», dice con una mueca cuando Lewis finalmente baja el ritmo. «Intentaba ser amable contigo – ¡no estaba pisando mucho!»
Leclerc pronto se desquita con unas cuantas vueltas más espectaculares por su cuenta y, cuando finalmente ambos entran en boxes, el sonido de las risas resuena en el paddock mientras el equipo de ingenieros se acerca para recibir sus impresiones. «El equilibrio es perfecto... muy impresionante», comenta Charles. «Los derrapes son tan fáciles de controlar. Es un coche muy especial.»
Lewis está igualmente impresionado. «Nunca he conducido nada igual, es una locura: el centro de gravedad es agradable y bajo, y realmente puedes sentir cómo trabajan esos motores delanteros», afirma entusiasmado.
Para los dos pilotos de F1, ha sido un día para liberar tensiones lejos del cronómetro. Para los ingenieros y pilotos de pruebas del F80, no hay mejor validación posible que la aprobación de dos de los pilotos más exigentes del mundo.