Un V12 digno de un rey

Jay Chou, sensación de la música pop y quizá más conocido como «Rey del Mandopop», combina magistralmente R&B, hip-hop, rock y música tradicional china para crear un estilo musical único y distintivo. Desde que entró en el sector en 2000 y publicó su nuevo álbum Greatest Works of Art en 2022, no ha dejado de superar los límites musicales.

Pero a este músico nacido en Taipéi (por no hablar de actor, escritor, director y filántropo) también le apasionan los coches. Chou protagonizó la película de culto sobre carreras callejeras Initial D, cantó en el GP de Fórmula 1 de Singapur e incluso ha sido propietario de un LaFerrari Aperta, el superdeportivo descapotable de serie especial creado para celebrar el 70 aniversario de Ferrari.

La leyenda de la música —amigo de la familia Ferrari— pasó recientemente dos días en Maranello para ultimar el diseño de su nueva adquisición tras inspiradoras conversaciones con Flavio Manzoni: un Ferrari 12Cilindri Spider Tailor Made al que imprimirá su propia personalidad.