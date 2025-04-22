Pasión
Un V12 digno de un rey
Jay Chou, sensación de la música pop y quizá más conocido como «Rey del Mandopop», combina magistralmente R&B, hip-hop, rock y música tradicional china para crear un estilo musical único y distintivo. Desde que entró en el sector en 2000 y publicó su nuevo álbum Greatest Works of Art en 2022, no ha dejado de superar los límites musicales.
Pero a este músico nacido en Taipéi (por no hablar de actor, escritor, director y filántropo) también le apasionan los coches. Chou protagonizó la película de culto sobre carreras callejeras Initial D, cantó en el GP de Fórmula 1 de Singapur e incluso ha sido propietario de un LaFerrari Aperta, el superdeportivo descapotable de serie especial creado para celebrar el 70 aniversario de Ferrari.
La leyenda de la música —amigo de la familia Ferrari— pasó recientemente dos días en Maranello para ultimar el diseño de su nueva adquisición tras inspiradoras conversaciones con Flavio Manzoni: un Ferrari 12Cilindri Spider Tailor Made al que imprimirá su propia personalidad.
Tras ofrecer dos conciertos que llenó por completo en Dubái, Jay Chou se dirigió inmediatamente a Maranello. Al describir su experiencia, afirmó: «Estoy encantado de poder sumergirme en el espíritu de Ferrari a través de este proceso con Tailor Made. A lo largo del proceso de diseño, he podido apreciar realmente la artesanía inigualable de la marca, que convierte los coches en obras de arte. Este coche de diseño colaborativo también reflejará mi propia visión exclusiva. Todo el proceso de producción llevará aproximadamente un año».
Tras una tarde muy creativa, la primera jornada terminó con una visita a la sala de audio, donde Chou se sumergió en el proceso de afinar el sonido distintivo de los motores V6, V8 y V12 de Ferrari. En sus propias palabras, la experiencia resultó «cautivadora».
«Como músico, ya había incorporado el sonido de motores de coches deportivos a mis composiciones, pero nunca me había dado cuenta del cuidado que Ferrari pone en perfeccionarlo. Es increíble», concluyó entusiasmado.
La segunda jornada tuvo un buen comienzo con la primera sesión de pruebas exclusiva en el circuito de Fiorano, donde Jay charló con Yifei Ye, piloto oficial de Le Mans Hypercar, antes de ponerse al volante de un 12Cilindri.
A continuación, el influyente músico disfrutó de una visita guiada por Maranello en la que pudo conocer el departamento Classiche, el Museo Ferrari y la línea de montaje de vehículos. Acompañado por Ye, también pudo ver de cerca el edificio de la Competizioni GT Racing Division, donde, para celebrar la ocasión, se hizo fotos con antiguos coches de carreras de Fórmula 1 de Ferrari. Por último, como broche de oro de este delicioso trayecto, se relajó en el restaurante Cavallino saboreando un sabroso café y empapándose del momento.
«Toda la experiencia me ha dejado realmente asombrado», comentó Chou. Ahora entiendo perfectamente cómo combina Ferrari tecnología, velocidad y un extraordinario trabajo artesanal. No es de extrañar que haya tanta gente obsesionada con Ferrari en todo el mundo».
Las especificaciones de su Ferrari 12Cilindri Spider Tailor Made siguen sin desvelarse, ya que Jay Chou prefiere dejar la sorpresa para más adelante.
«Estilísticamente, puede que se caracterice por un lujo discreto, con algunos elementos retro y tal vez un toque alegre y divertido», insinúa, «pero por ahora voy a guardar el secreto. Estoy seguro de que el producto final será digno de admiración».