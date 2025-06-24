Un homenaje único

Durante 30 años, la Mille Miglia fue el máximo desafío para todos los pilotos, ya que ponía a prueba sus habilidades y valentía al volante en una carrera de 1.000 millas, que cruzaba Italia de punta a punta por carretera y cuyos ganadores completaban el recorrido en tan solo 10 horas.

Una serie de trágicos accidentes acabó poniendo fin a esta carrera, y la última Mille Miglia competitiva se celebró en 1957. Hoy, el Ferrari Tribute 1000 Miglia rinde homenaje a la que posiblemente sea la carrera de resistencia en carretera más espectacular de todas y ofrece a los participantes la posibilidad de hacer este trazado a un ritmo mucho más relajado durante cinco días extraordinarios.

La 16ª edición se celebró del 17 al 21 de junio y su recorrido fue de 1.900 km, siguiendo un trazado en forma de ocho, desde Brescia hasta Roma, ida y vuelta.

El martes por la tarde, cuando los participantes se pusieron en cola para recibir los dorsales y los mapas de carreteras en Desenzano del Garda, quedó manifiesta la gran variedad de inscritos. El Ferrari más antiguo en afrontar este difícil recorrido fue un 250 GT Berlinetta Lusso de 1964 y, entre los modelos más recientes, había un trío de SP3 Daytona. Las décadas intermedias también estuvieron magníficamente representadas: desde el Dino y el Testarossa hasta el F40 o el Enzo. Todos tomaron la salida desde esta preciosa ciudad situada en la orilla suroeste del lago de Garda.



