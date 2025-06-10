Automóviles

Linajes: ganadores consecutivos de Le Mans

Texto: Ben Barry

Entre 1960 y 1965, el Cavallino Rampante era el equipo que derrotar en las carreras de resistencia, ya que logró seis victorias consecutivas en Le Mans con una saga de modelos deportivos 250 y Testa Rossa. Es una hazaña que nadie ha igualado a día de hoy.

Este año, esperando lograr una tercera victoria consecutiva en Le Mans, Ferrari llega como favorito a la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo de mano del descendiente moderno de aquellos ilustres modelos: el 499P.

A continuación exploramos los extraordinarios coches, pilotos e historias que conectan la época dorada de Ferrari en los años 60 y su éxito actual.

Descubre la increíble historia de los dos Ferrari ganadores consecutivos de Le Mans

1960: Ferrari 250 TR 59/60

Ferrari había ganado Le Mans tres veces antes (en 1949, 1954 y 1958), pero la victoria del 250 TR 59/60 en 1960 marcó el comienzo de una racha de seis años de conquistas.

Fabricado sobre una versión ampliada del bastidor tubular del 500 TRC, igual que los modelos Testa Rossa anteriores, el 250 TR59/60 era, como su nombre indica, la evolución del modelo de 1959. Una vez más, alojaba el acreditado motor Colombo V12 de 3 litros, pero ahora iba acompañado de una nueva caja de cambios de cinco velocidades, mientras que los frenos de tambor del año anterior se habían sustituido por frenos de disco.

Con 300 CV (220 kW), un peso en seco de solo 800 kg y la curvilínea carrocería de Scaglietti, el 250 TR 59/60 podía alcanzar velocidades de 270 km/h. Los pilotos de fábrica Olivier Gendebien y Paul Frère se hicieron con la victoria final en Le Mans liderando un doblete con el 250 TR59 del equipo norteamericano NART. Este triunfo también aseguró el Campeonato del Mundo de Sport-Prototipos, lo que puso de manifiesto el creciente dominio de Ferrari en las carreras de resistencia.

La victoria del 250 TR 59/60 en Le Mans en 1960 marcó el inicio de una racha de seis años sin igual para Ferrari

1961: Ferrari 250 TRI/61

Phil Hill y Olivier Gendebien condujeron el TRI/61 a una cómoda victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1961 con un aplastante 1-2-3 para Ferrari. Este coche de carreras se alejaba más del diseño del año anterior de lo que tal vez sugiere su denominación. La carrocería de Fantuzzi sustituía las líneas curvas de los anteriores Testa Rossa por un perfil más aerodinámico y afilado, sobre todo un distintivo frontal con forma de «nariz de tiburón» que recordaba al Ferrari 156 F1 que debutó ese mismo año. En el interior, conservaba el V12 de 3 litros y el bastidor tubular de acero de los modelos anteriores, pero la nueva suspensión trasera independiente mejoraba la maniobrabilidad, de ahí el sufijo «I» (del inglés «improved», mejorado).

El 250 TRI/61 introdujo una aerodinámica más precisa y una suspensión trasera independiente, y lideró un triplete de Ferrari en Le Mans de 1961

1962: Ferrari 330 TRI/LM

El 330 TRI/LM fue la evolución final y más potente de la línea Testa Rossa con motor delantero de Ferrari. La batalla del 330 TRI/LM, un one-off, se había ampliado 70 mm hasta los 2420 mm y el coche producía 390 CV (290 kW) con un nuevo motor V12 tipo 330 de 4 litros, gracias a un cambio en el reglamento que aumentaba la capacidad del motor.

En las 24 Horas de Le Mans de 1962, Phil Hill y Olivier Gendebien pilotaron el 330 TRI/LM hasta la tercera victoria consecutiva de Ferrari, que supuso el último laurel de un coche con motor delantero en Le Mans. Por detrás, dos 250 GTO completaron un dominante 1-2-3 para Maranello.

El modelo único 330 TRI/LM fue el último Ferrari con motor delantero en ganar Le Mans, impulsado por un nuevo V12 de 4.0 litros

1963: Ferrari 250 P

Tras la estela de sus Fórmula 1 con motor central, el 250 P se convirtió en el primer prototipo deportivo de Ferrari en colocar el motor detrás del piloto para mejorar la distribución de peso y equilibrio. Contaba con una elegante carrocería de Pininfarina, pesaba solo 760 kg en seco y estaba propulsado por el acreditado V12 de 3 litros de Ferrari, que alcanzaba 310 CV y 290 km/h.

En Le Mans, Lorenzo Bandini y Ludovico Scarfiotti llevaron el 250 P a una holgada victoria al terminar 16 vueltas por delante del rival más cercano. Los coches de Ferrari ocuparon seis de las 12 posiciones finales, incluido el tercer puesto para otro 250 P en la única salida del coche en Le Mans. La conquista marcó el inicio de la era de los motores centrales en Le Mans y volvió a llevar a Ferrari al título mundial de Sport-Prototipos.

El 250 P, el primer Ferrari con motor central en ganar Le Mans, ganó con una ventaja de 16 vueltas

1964: Ferrari 275 P

El Ferrari 275 P desarrolló el 250 P con el aumento de cilindrada que se menciona en su nombre. Para ello, se incrementó el diámetro del cilindro 4 mm hasta 77 mm (la carrera se mantuvo sin cambios en 58,8 mm) para crear un V12 de 3,3 litros, altas revoluciones y 10 CV extra.

En Le Mans 1964, Jean Guichet y Nino Vaccarella lograron la victoria con el 275 P en una distancia récord y lideraron un Ferrari 1-2-3 con dos modelos 330 P en segundo y tercer lugar.

Ferrari consiguió un triplete en 1964, con el 275 P alzándose con la victoria tras una distancia récord

1965: Ferrari 250 LM

El Ferrari 250 LM fue concebido para competir en la categoría de GT de carretera, pero la falta de homologación obligó a este modelo a competir en la categoría de prototipos contra rivales más rápidos y fabricados expresamente.

Propulsado por un motor V12 de 3,3 litros y capaz de alcanzar los 287 km/h, el 250 LM se basaba fundamentalmente en la mecánica del 250 P y el 275 P, reconstruida en una carrocería berlinetta cerrada de Scaglietti.

Su debut en 1964 fue decepcionante, pero, en 1965, un coche privado del equipo NART de Luigi Chinetti, pilotado por Jochen Rindt y Masten Gregory, se hizo con la victoria en Le Mans. Encabezó un Ferrari 1-2-3 en el que quedó segundo otro 250 LM. Sería la última victoria de Ferrari en Le Mans antes de su regreso victorioso a Le Sarthe en 2023.

El 250 LM venció a prototipos de competición para ganar Le Mans en 1965, la última victoria absoluta de Ferrari. Victoria durante casi 60 años

2023 y 2024: Ferrari 499P

Cuando Ferrari regresó a Le Mans en 2023 tras 50 años de ausencia, muchos esperaban lógicamente que fuera un año de aprendizaje. Pero el 499P ganó en su debut en Le Sarthe y, al ganar de nuevo en 2024, demostró que no había sido un golpe de suerte.

El 499P, fabricado según las normas de Le Mans Hypercar, que dan más libertad que las normas LMdH (estas exigen un chasis específico y una arquitectura híbrida), cuenta con un monocasco de fibra de carbono hecho a medida, un compacto V6 biturbo de 3 litros que impulsa las ruedas traseras y un motor eléctrico en el eje delantero para la tracción total.

El 499P devolvió a Ferrari a la gloria en Le Mans con victorias consecutivas en 2023 y 2024

En 2023, el coche número 51 pilotado por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi ganó la carrera del Centenario. El año pasado, el coche hermano número 50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen se alzó de nuevo con la victoria al vencer por solo 14 segundos tras un día de carrera.

Con dos triunfos consecutivos, el 499P llega como favorito a la competición de 2025 y ha reavivado los recuerdos de la época dorada de Ferrari en Le Mans 60 años atrás.

