Entre 1960 y 1965, el Cavallino Rampante era el equipo que derrotar en las carreras de resistencia, ya que logró seis victorias consecutivas en Le Mans con una saga de modelos deportivos 250 y Testa Rossa. Es una hazaña que nadie ha igualado a día de hoy.

Este año, esperando lograr una tercera victoria consecutiva en Le Mans, Ferrari llega como favorito a la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo de mano del descendiente moderno de aquellos ilustres modelos: el 499P.

A continuación exploramos los extraordinarios coches, pilotos e historias que conectan la época dorada de Ferrari en los años 60 y su éxito actual.



