Automóviles
Linajes: ganadores consecutivos de Le Mans
Entre 1960 y 1965, el Cavallino Rampante era el equipo que derrotar en las carreras de resistencia, ya que logró seis victorias consecutivas en Le Mans con una saga de modelos deportivos 250 y Testa Rossa. Es una hazaña que nadie ha igualado a día de hoy.
Este año, esperando lograr una tercera victoria consecutiva en Le Mans, Ferrari llega como favorito a la carrera de resistencia más prestigiosa del mundo de mano del descendiente moderno de aquellos ilustres modelos: el 499P.
A continuación exploramos los extraordinarios coches, pilotos e historias que conectan la época dorada de Ferrari en los años 60 y su éxito actual.
1960: Ferrari 250 TR 59/60
Ferrari había ganado Le Mans tres veces antes (en 1949, 1954 y 1958), pero la victoria del 250 TR 59/60 en 1960 marcó el comienzo de una racha de seis años de conquistas.
Fabricado sobre una versión ampliada del bastidor tubular del 500 TRC, igual que los modelos Testa Rossa anteriores, el 250 TR59/60 era, como su nombre indica, la evolución del modelo de 1959. Una vez más, alojaba el acreditado motor Colombo V12 de 3 litros, pero ahora iba acompañado de una nueva caja de cambios de cinco velocidades, mientras que los frenos de tambor del año anterior se habían sustituido por frenos de disco.
Con 300 CV (220 kW), un peso en seco de solo 800 kg y la curvilínea carrocería de Scaglietti, el 250 TR 59/60 podía alcanzar velocidades de 270 km/h. Los pilotos de fábrica Olivier Gendebien y Paul Frère se hicieron con la victoria final en Le Mans liderando un doblete con el 250 TR59 del equipo norteamericano NART. Este triunfo también aseguró el Campeonato del Mundo de Sport-Prototipos, lo que puso de manifiesto el creciente dominio de Ferrari en las carreras de resistencia.
1961: Ferrari 250 TRI/61Phil Hill y Olivier Gendebien condujeron el TRI/61 a una cómoda victoria en las 24 Horas de Le Mans de 1961 con un aplastante 1-2-3 para Ferrari. Este coche de carreras se alejaba más del diseño del año anterior de lo que tal vez sugiere su denominación. La carrocería de Fantuzzi sustituía las líneas curvas de los anteriores Testa Rossa por un perfil más aerodinámico y afilado, sobre todo un distintivo frontal con forma de «nariz de tiburón» que recordaba al Ferrari 156 F1 que debutó ese mismo año. En el interior, conservaba el V12 de 3 litros y el bastidor tubular de acero de los modelos anteriores, pero la nueva suspensión trasera independiente mejoraba la maniobrabilidad, de ahí el sufijo «I» (del inglés «improved», mejorado).
1962: Ferrari 330 TRI/LM
1963: Ferrari 250 P
1964: Ferrari 275 P
1965: Ferrari 250 LM
El Ferrari 250 LM fue concebido para competir en la categoría de GT de carretera, pero la falta de homologación obligó a este modelo a competir en la categoría de prototipos contra rivales más rápidos y fabricados expresamente.
Propulsado por un motor V12 de 3,3 litros y capaz de alcanzar los 287 km/h, el 250 LM se basaba fundamentalmente en la mecánica del 250 P y el 275 P, reconstruida en una carrocería berlinetta cerrada de Scaglietti.
Su debut en 1964 fue decepcionante, pero, en 1965, un coche privado del equipo NART de Luigi Chinetti, pilotado por Jochen Rindt y Masten Gregory, se hizo con la victoria en Le Mans. Encabezó un Ferrari 1-2-3 en el que quedó segundo otro 250 LM. Sería la última victoria de Ferrari en Le Mans antes de su regreso victorioso a Le Sarthe en 2023.
2023 y 2024: Ferrari 499P
Cuando Ferrari regresó a Le Mans en 2023 tras 50 años de ausencia, muchos esperaban lógicamente que fuera un año de aprendizaje. Pero el 499P ganó en su debut en Le Sarthe y, al ganar de nuevo en 2024, demostró que no había sido un golpe de suerte.
El 499P, fabricado según las normas de Le Mans Hypercar, que dan más libertad que las normas LMdH (estas exigen un chasis específico y una arquitectura híbrida), cuenta con un monocasco de fibra de carbono hecho a medida, un compacto V6 biturbo de 3 litros que impulsa las ruedas traseras y un motor eléctrico en el eje delantero para la tracción total.
En 2023, el coche número 51 pilotado por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi ganó la carrera del Centenario. El año pasado, el coche hermano número 50 de Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen se alzó de nuevo con la victoria al vencer por solo 14 segundos tras un día de carrera.
Con dos triunfos consecutivos, el 499P llega como favorito a la competición de 2025 y ha reavivado los recuerdos de la época dorada de Ferrari en Le Mans 60 años atrás.