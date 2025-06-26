Ferrari lleva su legado de competición a alta mar

Con dos volantes, espacio para más de ocho pasajeros, más de 100 pies de longitud y la capacidad de elevarse por los aires, Maranello está desarrollando un Ferrari como ningún otro. Hablamos del "Hypersail", la primera incursión de la marca en el mundo de las regatas oceánicas de competición.

El proyecto del yate futurista —anunciado por primera vez el verano pasado— fue presentado en Maranello durante un acto especial en el que participaron la prensa italiana y extranjera y que contó con la presencia John Elkann, presidente ejecutivo de Ferrari; Giovanni Soldini, el navegante italiano en solitario de fama mundial y Hypersail Team Principal; Matteo Lanzavecchia Chief Technology Officer y Marco Ribigini, Team Leader.

¿Por qué navegar? Elkann explica: «Porque no podíamos no hacerlo. Si nos fijamos en lo que mueve a Ferrari, se trata de pasión y competencia al servicio de lo imposible.» Al añadir más detalles sobre la idea que hay detrás del proyecto, dijo que ampliará la identidad de Ferrari en el mundo de las carreras, impulsando al Cavallino Rampante hacia otra forma de competición de resistencia. De hecho, las regatas oceánicas son quizás la máxima expresión de resistencia: puede ocurrir cualquier cosa, en cualquier lugar, a cualquier hora del día o de la noche. No hay coches de seguridad ni equipos de boxes convenientemente situados cerca para ayudar.



