Automóviles
La belleza, redefinida
A lo largo de los años 50 y gran parte de los 60, Ferrari fue sinónimo de algunos de los grandes turismos más bellos que el mundo había visto jamás. De hecho, cuando se trataba de coches de carretera, el Cavallino Rampante no producía otra cosa.
El nuevo Ferrari Amalfi —un coupé 2+ con motor V8 que sustituye al Roma— recupera esa época de esplendor con una seductora carrocería de aluminio. Evolucionando la elegante belleza del Roma, rememorando aquellos grandes turismos atemporales, la estilizada carrocería del Amalfi se define por líneas afiladas, volúmenes geométricos y una estética limpia y contemporánea que le es propia; de hecho, todos los paneles exteriores de la carrocería cambian con respecto al Roma.
El departamento de diseño Centro Stile de Ferrari ha perfeccionado minuciosamente los detalles y se ha asegurado de que la aerodinámica no mancille en absoluto la pureza de las líneas de la carrocería. Destaca el frontal en forma de nariz de tiburón, más purista, y el tratamiento más técnico de los faros delanteros y traseros.
Fotografiado aquí en el color de lanzamiento Verde Costiera —un verde azulado brillante inspirado en las brillantes aguas de la costa de Amalfi— y montado sobre llantas de aleación de 20 pulgadas, no cabe duda de que es toda una declaración de intenciones.
En el interior, un diseño de doble cabina envuelve tanto al pasajero como al conductor e integra una interfaz hombre-máquina totalmente nueva. Dispone de tres pantallas digitales, con un tablero de instrumentos totalmente digital, una pantalla central horizontal de 10,25 pulgadas y una pantalla para el pasajero. Un nuevo volante también marca el regreso a los mandos físicos multifunción y al botón de arranque. Al igual que el exterior, tiene un aspecto más limpio y contemporáneo.
Gracias a su distribución de 2+ asientos y a su amplio espacio para el equipaje, el Amalfi también ofrece mucha utilidad, tanto para el día a día como para esos fines de semana especiales.
También está diseñado para emocionar. Con unos generosos 640 CV, el motor V8 de 3,9 litros ofrece 20 CV más que su predecesor pero, al igual que el diseño, la verdadera magia reside en los detalles. Para aumentar la respuesta del motor, los árboles de levas son más ligeros y los turbocompresores giran ahora a 171.000 rpm. La puesta a punto de los sistemas de escape y admisión también se traduce en una banda sonora más emotiva, especialmente a medias y altas revoluciones.
Y lo que es más importante, se trata de unas prestaciones diseñados para que todos los conductores pueda disfrutar de ellas. Los sistemas de chasis más avanzados de Ferrari garantizan que el Amalfi sea tan seguro como ágil, gracias al sistema brake-by-wire con ABS Evo, al Side Slip Control 6.1 y al sensor 6D para monitorizar los movimientos de la carrocería y responder instantáneamente.
Inspirado en un glorioso catálogo de grandes turismos, decididamente contemporáneo, el Ferrari Amalfi es belleza redefinida.