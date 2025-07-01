La belleza, redefinida

A lo largo de los años 50 y gran parte de los 60, Ferrari fue sinónimo de algunos de los grandes turismos más bellos que el mundo había visto jamás. De hecho, cuando se trataba de coches de carretera, el Cavallino Rampante no producía otra cosa.

El nuevo Ferrari Amalfi —un coupé 2+ con motor V8 que sustituye al Roma— recupera esa época de esplendor con una seductora carrocería de aluminio. Evolucionando la elegante belleza del Roma, rememorando aquellos grandes turismos atemporales, la estilizada carrocería del Amalfi se define por líneas afiladas, volúmenes geométricos y una estética limpia y contemporánea que le es propia; de hecho, todos los paneles exteriores de la carrocería cambian con respecto al Roma.



