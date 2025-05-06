Un Speciale para el sol

Ferrari lleva desde 2008 combinando sus deportivos más centrados en el conductor con la emoción del automovilismo al aire libre. Ahora, el 296 Speciale A perpetúa el legado del Scuderia 16M, el 458 Speciale A y el 488 Pista Spider para ofrecer una emoción y una diversión hasta ahora inéditas.

Al igual que sus predecesores, el 296 Speciale A fusiona lo mejor del GTS de carretera con la personalidad adicional de los coches de carreras Ferrari Challenge y 296 GT3. Esta vez, sin embargo, un grupo propulsor híbrido enchufable enormemente modificado sube el listón y ofrece el mayor aumento de potencia jamás registrado entre generaciones.

Las prestaciones del V6 biturbo de 3 litros pasan de 37 a 700 CV, mientras que el motor eléctrico, perfectamente integrado entre el motor y la caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades, añade otros 180 CV, lo que supone un incremento de 13 CV. Los 880 CV combinados son unos 50 CV más potentes que el 296 GTS, por no mencionar unos increíbles 160 CV por encima del Pista Spider.



