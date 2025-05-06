Automóviles
Un Speciale para el sol
Ferrari lleva desde 2008 combinando sus deportivos más centrados en el conductor con la emoción del automovilismo al aire libre. Ahora, el 296 Speciale A perpetúa el legado del Scuderia 16M, el 458 Speciale A y el 488 Pista Spider para ofrecer una emoción y una diversión hasta ahora inéditas.
Al igual que sus predecesores, el 296 Speciale A fusiona lo mejor del GTS de carretera con la personalidad adicional de los coches de carreras Ferrari Challenge y 296 GT3. Esta vez, sin embargo, un grupo propulsor híbrido enchufable enormemente modificado sube el listón y ofrece el mayor aumento de potencia jamás registrado entre generaciones.
Las prestaciones del V6 biturbo de 3 litros pasan de 37 a 700 CV, mientras que el motor eléctrico, perfectamente integrado entre el motor y la caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades, añade otros 180 CV, lo que supone un incremento de 13 CV. Los 880 CV combinados son unos 50 CV más potentes que el 296 GTS, por no mencionar unos increíbles 160 CV por encima del Pista Spider.
Incluso el peso del motor desciende en unos tremendos 9 kg. Parte de este ahorro procede de componentes estructurales, como la tornillería de titanio y un bloque motor mecanizado para recortar el exceso de metal, pero Ferrari también ha buscado mejoras en las piezas internas. Contribuyen a reducir en 2,2 kg la masa rotatoria y alterna las bielas de titanio, el cigüeñal de acero nitrurado aligerado y los pistones mejorados, compartidos con el nuevo superdeportivo F80. Y con menos masa que girar, un motor ya de por sí sensible se vuelve aún más enérgico.
Se obtienen otros 41 kg en parte gracias a la fibra de carbono de algunos componentes de la carrocería, los asientos y los revestimientos de las puertas, lo que favorece un peso total en seco de solo 1490 kg.
Mientras algunos ingenieros de Ferrari se han dedicado a recortar kilos, sus colegas de aerodinámica se han ocupado de volver a añadirlos, aunque de forma totalmente complementaria. Véanse, por ejemplo, el amortiguador aerodinámico inspirado en el 296 Challenge, que guía el aire a través del parachoques delantero y el capó para aumentar la estabilidad, especialmente al acelerar y frenar, y el nuevo paso de rueda trasero activo, enmarcado por alas verticales que se elevan y envuelven los ángulos traseros del Speciale A.
Estas innovaciones hacen posible una carga aerodinámica máxima de 435 kg, un 20 % más que en el 296 GTS y empate técnico con el hermano coupé del Speciale. Podemos agradecer esta paridad a los perfiles casi idénticos de ambos modelos y a un programa de desarrollo paralelo.
El 296 GTS ya es una referencia en cuanto a agilidad y equilibrio gracias a su corta batalla y su motor V6 de 120° y baja inclinación, pero el Speciale A lleva las cosas aún más lejos gracias a unos muelles de titanio más ligeros, nuevos amortiguadores tomados del coche de carreras GT3, el último sistema de control de frenos ABS Evo y neumáticos Michelin Cup 2. Las estadísticas dicen que el ángulo de balanceo máximo se ha reducido en un 13 %, pero la sensación es de mayor estabilidad y confianza para correr todavía más en la pista.
Para aumentar la emoción, el Speciale A lleva un techo rígido retráctil que ofrece el refinamiento de un coupé pero se abre y se cierra en solo 14 segundos, incluso a baja velocidad. El cristal vertical situado detrás de los ocupantes ofrece mayor versatilidad, ya que se baja para permitir la entrada de aire fresco y la música del V6 en el habitáculo: perfecto en condiciones meteorológicas imperfectas y para introducir aún más dramatismo sonoro en las vueltas rápidas con el nuevo diseño de colín de escape único. Y sin embargo, a pesar de que el Speciale A ofrece una conducción silenciosa de cero emisiones hasta 25 km, se trata de un spider extremo que puede forzarse como nunca.
Dado que sus predecesores se encuentran entre los más coleccionables de todos los Ferraris modernos, con valores notables que reflejan su categoría, este Speciale sediento de sol será un producto muy codiciado.