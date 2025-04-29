Tratamiento especial

Las expectativas están por las nubes con el nuevo Ferrari 296 Speciale, y no solo porque promete inyectar aún más emoción al 296 GTB, el referente en diversión al volante. El nuevo lanzamiento también debe continuar donde lo dejaron el Challenge Stradale, el 430 Scuderia, el 458 Speciale y el 488 Pista, iconos de la serie especial famosos por tender puentes entre los GT de competición y los deportivos con motor central en los que se basaban.

Para tranquilidad de todos, la fórmula del 296 Speciale se mantiene fiel a su molde con más potencia, menos peso, más carga aerodinámica e incluso un manejo más preciso para una experiencia más visceral. Y lo que es más importante, el equipo de ingenieros se ha dedicado a crear un nuevo referente en cuanto a emociones al volante trascendiendo límites como nunca antes.

Naturalmente, la transferencia de tecnología automovilística vuelve a ser decisiva. Los coches de carreras 296 GT3 y 296 Challenge aportan su influencia, al igual que las lecciones aprendidas de la Fórmula 1 y el 499P ganador de Le Mans.



