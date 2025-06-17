De Corso Pilota a Le Mans

Antes de 2020, lo más cerca que Custodio Toledo estuvo de las carreras fue en una pista de go-karts. Este año, el empresario de software hace su debut en las 24 Horas de Le Mans, compitiendo con un Ferrari 296 GT3 junto al equipo Richard Mille AF Corse.

El hombre de 55 años atribuye al Corso Pilota —la serie de cursos de conducción de dos días de Ferrari— su transformación de aficionado a ganador de múltiples carreras.

El viaje comienza en 2019. Después de haber trabajado arduamente durante casi dos décadas, Toledo vendió la empresa de software que cofundó en su adoptiva Miami. Su recompensa fue un 488 GTB, su primer Ferrari.

En octubre de 2020, con el deseo de perfeccionar su habilidad al volante, Toledo se inscribió en el programa Corso Pilota Sport en el Thermal Club de Palm Springs. El curso de dos días era una guía para principiantes sobre conducción de alto rendimiento, que incluía instrucción personalizada, vueltas rápidas, prácticas de control del coche y una introducción a la telemetría. Toledo estaba enganchado.

Era la primera vez que conducía un Ferrari en circuito. «Estaba en el cielo», recuerda.

Recordando la impactante experiencia de aquel día de finales de 2020, añade: «La principal conclusión fue aprender cuánto puedes confiar en los Ferrari a alta velocidad, especialmente al frenar; realmente me ayudó a entender y apreciar lo que un Ferrari puede hacer.»