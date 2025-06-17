Carreras
De Corso Pilota a Le Mans
Antes de 2020, lo más cerca que Custodio Toledo estuvo de las carreras fue en una pista de go-karts. Este año, el empresario de software hace su debut en las 24 Horas de Le Mans, compitiendo con un Ferrari 296 GT3 junto al equipo Richard Mille AF Corse.
El hombre de 55 años atribuye al Corso Pilota —la serie de cursos de conducción de dos días de Ferrari— su transformación de aficionado a ganador de múltiples carreras.
El viaje comienza en 2019. Después de haber trabajado arduamente durante casi dos décadas, Toledo vendió la empresa de software que cofundó en su adoptiva Miami. Su recompensa fue un 488 GTB, su primer Ferrari.
En octubre de 2020, con el deseo de perfeccionar su habilidad al volante, Toledo se inscribió en el programa Corso Pilota Sport en el Thermal Club de Palm Springs. El curso de dos días era una guía para principiantes sobre conducción de alto rendimiento, que incluía instrucción personalizada, vueltas rápidas, prácticas de control del coche y una introducción a la telemetría. Toledo estaba enganchado.
Era la primera vez que conducía un Ferrari en circuito. «Estaba en el cielo», recuerda.
Recordando la impactante experiencia de aquel día de finales de 2020, añade: «La principal conclusión fue aprender cuánto puedes confiar en los Ferrari a alta velocidad, especialmente al frenar; realmente me ayudó a entender y apreciar lo que un Ferrari puede hacer.»
Como primer indicio de su potencial innato, Toledo incluso ganó la contrarreloj que completó el curso.
En mayo de 2021, Toledo pasó al curso Avanzado en el Circuito de las Américas (COTA), donde perfeccionó sus técnicas de conducción, con habilidades como la frenada en curva y el control avanzado del coche. Inmediatamente después hizo el curso Evolution.
Eso le brindó la oportunidad de conducir tanto un coche de carretera como un coche de carreras Challenge uno tras otro. Sin embargo, fue un viaje como pasajero lo que le resultó más inspirador: «Recuerdo haberme sorprendido las prestaciones que podía extraer un piloto profesional del coche Challenge en el circuito de Fórmula 1», dice.
Decidido a correr, Toledo completó el programa Corso Pilota Race en diciembre de 2021, su último paso antes de la competición. El curso de dos días se centró en escenarios de carrera como salidas en movimiento y el perfeccionamiento de la técnica de carrera.
«Antes del Corso Pilota, yo era tan solo un aficionado al Motorsport sin habilidades profesionales para las carreras», explica Toledo. «Con los cuatro módulos adquirí buena experiencia y confianza, y comprendí cómo se pilota un coche de carreras.»
Compitiendo en la categoría 2022 Ferrari Challenge North America Pirelli Am, el piloto debutante dejó huella de inmediato: quedó segundo en su debut en COTA durante el fin de semana, se clasificó en la pole para ambas carreras en Watkins Glen y logró su primera victoria en Imola durante la Finali Mondiali.
La promoción a la categoría Ferrari Challenge Pirelli se perfilaba para 2023 y, en 2024, Toledo pasó a la competición multimarca con el 296 GT3. El apretado programa del año pasado incluyó el GT World Challenge America, la Asian Le Mans Series, la European Le Mans Series y la Michelin Le Mans Cup, donde Toledo terminó segundo en el campeonato, junto a su copiloto y entrenador Riccardo Agostini.
Pero 2025 fue el año en que las cosas realmente se pusieron serias. En enero, Toledo participó en las 24 Horas de Daytona de IMSA junto a Agostini, Conrad Laursen y el piloto oficial de Ferrari Arthur Leclerc, logrando un séptimo puesto en la clase GTD, entre los mejores equipos de Ferrari.
Y, ahora, Toledo ha cumplido su sueño de correr en Le Mans, alineándose con el 296 GT3 en una parrilla de Le Mans que incluía los dos Ferrari 499P Hypercars de fábrica.
«Mirando hacia atrás en estos más de cuatro años, es realmente asombroso», reflexiona. Pasar de no tener experiencia real en carreras a competir en las carreras y campeonatos que estoy haciendo este año es realmente increíble. Es un verdadero privilegio y un reflejo de los fantásticos programas y el camino que Ferrari ofrece a quienes desean correr.
De Corso Pilota a Le Mans en menos de cinco años parece un sueño imposible. Custodio Toledo acaba de convertirlo en realidad.