Automóviles
Aventura andaluza
El primer día, la Cavalcade partió de la Plaza de América de Sevilla hacia Morón de la Frontera, puerta de entrada a la Sierra Sur, antes de continuar hacia Arcos de la Frontera, un pintoresco «pueblo blanco» encaramado en un acantilado con vistas al valle del Guadalete.
Tras serpentear por las colinas de Medina Sidonia, la Cavalcade llegó a Cádiz, antiguo puerto atlántico, antes de parar, de regreso a Sevilla, en Jerez de la Frontera, municipio reconocido por su jerez y su tradición ecuestre, por no mencionar el antiguo circuito de Fórmula 1 a las afueras de la ciudad.
La segunda jornada tuvo un comienzo cautivador con un viaje en coche al campo andaluz, donde el convoy de Ferraris atravesó el valle del Guadalquivir hacia Lora del Río y a lo largo del embalse de José Torán. Uno de los muchos aspectos destacados fue visitar el majestuoso palacio de Portocarrero de Palma del Río, una joya arquitectónica renacentista rodeada de naranjos y palmeras.
El tercer día, la Cavalcade de Ferrari se dirigió tierra adentro a las espectaculares montañas andaluzas. Los equipos cruzaron la fastuosa sierra de Grazalema y visitaron la impresionante localidad de Ronda antes de descender hacia Marbella, en la costa mediterránea.
Después de relajarse en el sofisticado Puerto Banús, los Ferraris volvieron a ascender las colinas y culminaron la etapa con unas cuantas vueltas rápidas en el famoso circuito de Ascari, que lleva el nombre del primer campeón del mundo de Fórmula 1 de Ferrari, Alberto Ascari.
En la última jornada, los pilotos exploraron los auténticos paisajes rurales y pequeños pueblos de Andalucía en su camino hacia Osuna, una de las poblaciones más elegantes de la provincia de Sevilla. También disfrutaron de una visita exclusiva a El Coto Las Canteras, una asombrosa cantera conocida como la «Petra de Andalucía».