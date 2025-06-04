La semana pasada, ciento quince pilotos y copilotos de Ferrari disfrutaron de un viaje extraordinario por Andalucía, una odisea española inolvidable para la Cavalcade de Ferrari en Sevilla 2025.





Desde su lujosa base en el casco histórico de Sevilla, los propietarios de Ferraris venidos de más de 25 países disfrutaron de cuatro días y 1500 km explorando paisajes antiguos, pueblos pintorescos y conduciendo por algunas de las mejores carreteras que Europa tiene para ofrecer. La experiencia fue aún más memorable al poder degustar especialidades culinarias andaluzas a lo largo del camino y conocer a otros propietarios.



