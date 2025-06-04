Automóviles

Aventura andaluza

Texto: Ben Barry

La semana pasada, ciento quince pilotos y copilotos de Ferrari disfrutaron de un viaje extraordinario por Andalucía, una odisea española inolvidable para la Cavalcade de Ferrari en Sevilla 2025.

Desde su lujosa base en el casco histórico de Sevilla, los propietarios de Ferraris venidos de más de 25 países disfrutaron de cuatro días y 1500 km explorando paisajes antiguos, pueblos pintorescos y conduciendo por algunas de las mejores carreteras que Europa tiene para ofrecer. La experiencia fue aún más memorable al poder degustar especialidades culinarias andaluzas a lo largo del camino y conocer a otros propietarios.

Coches alineados frente a la Plaza de América de Sevilla al inicio de la Cavalcade de Ferrari 2025

El primer día, la Cavalcade partió de la Plaza de América de Sevilla hacia Morón de la Frontera, puerta de entrada a la Sierra Sur, antes de continuar hacia Arcos de la Frontera, un pintoresco «pueblo blanco» encaramado en un acantilado con vistas al valle del Guadalete.

Tras serpentear por las colinas de Medina Sidonia, la Cavalcade llegó a Cádiz, antiguo puerto atlántico, antes de parar, de regreso a Sevilla, en Jerez de la Frontera, municipio reconocido por su jerez y su tradición ecuestre, por no mencionar el antiguo circuito de Fórmula 1 a las afueras de la ciudad.

Vea los momentos más destacados de la Cavalcade de Ferrari en Sevilla

La segunda jornada tuvo un comienzo cautivador con un viaje en coche al campo andaluz, donde el convoy de Ferraris atravesó el valle del Guadalquivir hacia Lora del Río y a lo largo del embalse de José Torán. Uno de los muchos aspectos destacados fue visitar el majestuoso palacio de Portocarrero de Palma del Río, una joya arquitectónica renacentista rodeada de naranjos y palmeras.

El tercer día, la Cavalcade de Ferrari se dirigió tierra adentro a las espectaculares montañas andaluzas. Los equipos cruzaron la fastuosa sierra de Grazalema y visitaron la impresionante localidad de Ronda antes de descender hacia Marbella, en la costa mediterránea.

Los invitados experimentaron sus Ferrari en algunas de las mejores rutas de conducción de Andalucía

Después de relajarse en el sofisticado Puerto Banús, los Ferraris volvieron a ascender las colinas y culminaron la etapa con unas cuantas vueltas rápidas en el famoso circuito de Ascari, que lleva el nombre del primer campeón del mundo de Fórmula 1 de Ferrari, Alberto Ascari.

En la última jornada, los pilotos exploraron los auténticos paisajes rurales y pequeños pueblos de Andalucía en su camino hacia Osuna, una de las poblaciones más elegantes de la provincia de Sevilla. También disfrutaron de una visita exclusiva a El Coto Las Canteras, una asombrosa cantera conocida como la «Petra de Andalucía».

El itinerario llevó a los invitados a la antigua ciudad portuaria de Cádiz y finalizó con un desfile por el corazón de Sevilla

De regreso a Sevilla por última vez, los invitados desfilaron por el centro histórico a través de Lantejuela y Marchena. Esa noche se llevó a cabo una subasta benéfica de coleccionables —piezas únicas de ingeniería de Ferrari reformuladas por el departamento de Centro Stile— y experiencias exclusivas para apoyar proyectos educativos.

Tras cuatro días explorando una de las regiones más cautivadoras de España y forjando nuevas amistades, este acto supuso una manera adecuadamente solidaria de bajar el telón de la Cavalcade de Sevilla.

Related News