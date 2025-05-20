INAUGURACION DE LA NUEVA IDENTIDAD CORPORATIVA DE LOS SHOWROOM FERRARI

Roma 20 mayo 2025

Ferrari ha inaugurado hoy en Roma, con nutrida presencia de prensa, el primer concesionario que refleja la nueva identidad de la empresa. El showroom, situado en Via Pinciana 65 en Roma, pertenece a Samocar, concesionario oficial desde 1957 y punto de referencia para los entusiastas de Ferrari en el centro de Italia.

La inauguración, a la que asistieron Enrico Galliera (Chief Marketing & Commercial Officer de Ferrari) y Giovanni Malagò (Samocar Dealer Principal), marca el debut global de la nueva identidad corporativa de Ferrari para sus showrooms, diseñada para elevar la experiencia del visitante, y hacer que los espacios de los concesionarios estén aún más en línea con el ADN y los valores de la marca. Para ello, es esencial la creación de espacios físicos que encarnen la dedicación de Ferrari a la excelencia, y que todos los showrooms de Maranello muestren una identidad exacta, mejorando la experiencia tanto de los entusiastas como de los clientes.

Ferrari ve los concesionarios como un punto de encuentro 360° para la comunidad de Ferraristas, creando un entorno donde los visitantes se sientan inspirados por la pasión de Ferrari por el rendimiento, la tecnología y la artesanía de lujo. El nuevo concepto pretende casar la elegancia atemporal al tiempo que abraza la modernidad.

El nuevo concepto de concesionario Ferrari se ha redefinido sobre la base de tres pilares estratégicos:

Singularidad : el concesionario se convierte en un espacio que encarna la esencia de Ferrari a través de sus valores fundamentales: rendimiento, innovación, diseño y artesanía. Las diferentes áreas, dedicadas a la marca Ferrari, el patrimonio y la comunidad, crean un ambiente acogedor donde los visitantes pueden explorar las características únicas de cada coche, conectar con la comunidad Ferrari y experimentar la experiencia incomparable de Ferrari en el mundo de las carreras.

: el concesionario se convierte en un espacio que encarna la esencia de Ferrari a través de sus valores fundamentales: rendimiento, innovación, diseño y artesanía. Las diferentes áreas, dedicadas a la marca Ferrari, el patrimonio y la comunidad, crean un ambiente acogedor donde los visitantes pueden explorar las características únicas de cada coche, conectar con la comunidad Ferrari y experimentar la experiencia incomparable de Ferrari en el mundo de las carreras. Pertenencia : el showroom subraya la importancia de las relaciones personales. En su centro, la Piazza crea un entorno acogedor y dinámico, que sitúa a los visitantes en el eje de cada interacción.

: el showroom subraya la importancia de las relaciones personales. En su centro, la Piazza crea un entorno acogedor y dinámico, que sitúa a los visitantes en el eje de cada interacción. Interacción entre elementos físicos y digitales: la tecnología permite personalizar aún más la experiencia manteniendo el lugar central del elemento humano. Los dispositivos de configuración personalizada crean interacciones únicas, garantizando una mezcla armoniosa de lo digital y lo físico que favorece la experiencia del visitante.

Principios de diseño

En el corazón del diseño de cada nueva sala de exposición de Ferrari se encuentra el alma italiana encarnada por el arco de entrada, que recuerda a los pórticos tradicionales de la arquitectura italiana. Es el primer punto de bienvenida para los visitantes, que son acogidos en un espacio atemporal y moderno que representa a la perfección dos de los valores fundamentales de la marca: tradición e innovación.

La centralidad del individuo se subraya aún más en el espacio central y circular de reunión de la sala de exposiciones, conocido como la Piazza, a imagen de las bulliciosas plazas de las ciudades italianas. Lejos de ser meros espectadores, los visitantes se convierten en protagonistas de una experiencia compartida, que fomenta los vínculos y el sentimiento de pertenencia. La Piazza es un centro de interacción donde los miembros de la familia Ferrari pueden reunirse, compartir momentos importantes de Ferrari, explorar y sumergirse en el mundo de la marca.

Los materiales de alta calidad, la atención al detalle y los objetos expuestos cuidadosamente seleccionados reflejan las características de los coches Ferrari, mientras que los sutiles elementos de diseño evocan los conceptos de velocidad, precisión e innovación. La tecnología más avanzada se integra a la perfección en los espacios, permitiendo a los visitantes interactuar con los coches de una forma dinámica y atractiva.

Los elementos de diseño con líneas elegantes, fluidas y formas audaces y sinuosas, recuerdan las características estilísticas de los deportivos de Ferrari, mientras que las innovadoras características de la sala de exposiciones la proyectan hacia el futuro. Esta interacción entre pasado y presente crea un espacio que, además de exhibir automóviles, cuenta la historia de una marca comprometida con la búsqueda constante de la excelencia y la redefinición de los límites de lo posible.

