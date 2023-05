El Ferrari Purosangue y el Ferrari Vision Gran Turismo obtienen Red Dot: Best of The Best 2023

Por primera vez en la historia de los Premios Red Dot, Ferrari ha ganado dos premios máximos en otras tantas categorías del importantísimo galardón de diseño que concede la asociación del mismo nombre. El Ferrari Purosangue fue galardonado con el Red Dot: Best of the Best en la categoría de Product Design, mientras que el Ferrari Vision GT recibió el mismo premio en la categoría de Innovative product. También merece especial mención, el Premio Red Dot obtenido por el 296 GTS, el primer spider de Maranello equipado con un motor V6 híbrido enchufable.

El Red Dot Award, uno de los premios más importantes y prestigiosos en el campo del diseño industrial, tiene como objetivo premiar la excelencia y el trabajo innovador de los mejores diseñadores del mundo. Los premios, que se conceden desde 1955, se entregan en una ceremonia, cuya edición de 2023 está prevista para el 19 de junio en Essen (Alemania).

Entre 2015 y 2023, Ferrari ganó 26 Premios Red Dot. En los 69 años de historia del premio, ningún otro fabricante de automóviles ha conseguido un resultado similar. En las últimas nueve ediciones, el jurado ha concedido otros tantos Red Dot: Best of the Best, el premio más prestigioso, a numerosos modelos del Cavallino Rampante. Así, después del FXX-K, el 488 GTB, el J50, el Portofino, el Monza SP1, el SF90 Stradale y el Ferrari Daytona SP3, este año les ha tocado el turno al Ferrari Purosangue y al Ferrari Vision GT.

Estos premios ponen ensalzan el valor del trabajo del Centro Stile Ferrari dirigido por Flavio Manzoni, cuyo objetivo es diseñar soluciones contemporáneas que realcen y hagan únicos los coches de Maranello sin afectar al equilibro entre forma y función, elemento central del ADN de Ferrari.





FERRARI PUROSANGUE

El Ferrari Purosangue crea un nuevo segmento con el que la marca de Maranello abre nuevos escenarios. Gracias a su moderna arquitectura, es un coche versátil que combina un confort sin igual con las prestaciones y emociones de conducción típicas de todo Ferrari. La arquitectura del coche se adapta bien al término "pura sangre", donde su exterior atlético y aerodinámico, lo distingue de los coches de cuatro puertas y cuatro plazas del mercado, y que combina con un habitáculo lujoso, cómodo y muy espacioso. Es un coche muy ágil y vivo, pero también es el primer Ferrari de cuatro plazas, cuya amplitud permite un confort excepcional para todos sus ocupantes.





FERRARI VISION GT

El diseño del Ferrari Vision Gran Turismo se concibió a partir de la idea de un speedform caracterizado por líneas geométricas, muy incisivas y angulosas, que sin embargo subtienden superficies orgánicas. Esta yuxtaposición tiene un efecto disruptivo, ya que la plasticidad de las zonas exteriores e interiores se une al rigor geométrico de las líneas, generando un coche con una personalidad inmediatamente reconocible cuya arquitectura gira en torno a su concepto aerodinámico, basado en dos imponentes canales laterales. Estos dispositivos, patentados por Ferrari, canalizan el flujo de aire desde la parte delantera de los bajos alrededor del habitáculo y sobre sus notables flancos.