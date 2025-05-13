F50 LEGACY TOUR 2025 COMES TO AN END
Maranello 13 mayo 2025
Este fin de semana ha concluido el F50 Legacy Tour 2025, un evento exclusivo de Ferrari creado para los propietarios de un F50, el tercer supercar del Cavallino Rampante que fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1995 para conmemorar el 50 aniversario de la compañía.
Las más de 20 tripulaciones participantes en el rally, procedentes de 10 países diferentes, recorrieron 675 kilómetros cada una, repartidos en los tres días de conducción que se desarrollaron entre la Toscana y Emilia-Romaña, en algunos de los pueblos más bellos de Italia. En total, los F50 recorrieron casi 15.000 km, una cifra que atestigua la pasión de los propietarios de estos legendarios supercars, así como su fiabilidad inalterable treinta años después de salir de la cadena de producción.
El Legacy Tour, que partió de las termas de Saturnia, recorrió algunas ciudades cautivadoras durante su recorrido, como Grosseto, Porto Santo Stefano y Siena, antes de llegar a Maranello el viernes 9 de mayo. Entre las muchas actividades organizadas, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir un momento con Paolo Martinelli, el ingeniero responsable del desarrollo del icónico motor V12 que impulsa el F50, hasta la fecha la transferencia tecnológica más directa de un motor de Fórmula 1 a un coche Ferrari homologado para la carretera en los últimos tiempos.
El acto concluyó con un desfile de los coches y una vuelta de honor al legendario circuito de Fiorano, donde todos los Ferrari, incluido como no el F50, se han desarrollado y han visto la luz desde que se construyó la pista en 1972.
F50
El F50, presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1995 para celebrar el 50 aniversario de la marca de Maranello con dos años de antelación, encarna el alma del Ferrari más extremo de la década de 1990. Fue el primer supercar del Cavallino Rampante en montar un motor V12 atmosférico, tomado directamente de la Fórmula 1, montado en posición longitudinal media directamente sobre el chasis monocasco de carbono. El coche representa la cúspide del intercambio de tecnología con las mejores series de carreras de la época. El motor tiene cinco válvulas por cilindro y funciones de carga. El coche hace un uso extensivo de la aerodinámica y está equipado con suspensión de bieletas de empuje montadas horizontalmente. El F50 también cuenta con un techo solar desmontable tipo "Targa" que acerca la experiencia de conducción a la de los coches de carreras, una característica también resaltada por la ausencia de ABS, y asistencia eléctrica. Se fabricaron 349 ejemplares, sólo "uno menos de la demanda prevista en el mercado".
SISTEMA P ZERO CORSA
Para el F50, protagonista del Legacy Tour 2025, Pirelli ha creado una versión dedicada del P Zero Corsa System con el logo "Ferrari F50 - Legacy Tour 2025" grabado en el flanco, una personalización que nunca se había hecho en otros neumáticos P Lunga. El neumático, disponible en 245/35 R18 delante y 335/30 R18 detrás, forma parte de la gama Collezione, una línea que equipa a los coches clásicos y youngtimer más icónicos de la historia. Diseñado a principios de la década de 2000 para ser el más deportivo de la gama de carretera, el P Zero Corsa System tiene una estructura específica que le confiere la máxima estabilidad a altas velocidades y en curva, lo que permite utilizarlo también en circuito. Los dos dibujos diferentes de la banda de rodadura, direccional para la parte delantera y asimétrico para la trasera, ayudan también a combatir el fenómeno del aquaplaning. Este neumático garantiza la misma deportividad que antes, pero es aún más seguro y fiable gracias al uso de compuestos modernos.