F50 LEGACY TOUR 2025 COMES TO AN END

Maranello 13 mayo 2025

Este fin de semana ha concluido el F50 Legacy Tour 2025, un evento exclusivo de Ferrari creado para los propietarios de un F50, el tercer supercar del Cavallino Rampante que fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1995 para conmemorar el 50 aniversario de la compañía.

Las más de 20 tripulaciones participantes en el rally, procedentes de 10 países diferentes, recorrieron 675 kilómetros cada una, repartidos en los tres días de conducción que se desarrollaron entre la Toscana y Emilia-Romaña, en algunos de los pueblos más bellos de Italia. En total, los F50 recorrieron casi 15.000 km, una cifra que atestigua la pasión de los propietarios de estos legendarios supercars, así como su fiabilidad inalterable treinta años después de salir de la cadena de producción.

El Legacy Tour, que partió de las termas de Saturnia, recorrió algunas ciudades cautivadoras durante su recorrido, como Grosseto, Porto Santo Stefano y Siena, antes de llegar a Maranello el viernes 9 de mayo. Entre las muchas actividades organizadas, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir un momento con Paolo Martinelli, el ingeniero responsable del desarrollo del icónico motor V12 que impulsa el F50, hasta la fecha la transferencia tecnológica más directa de un motor de Fórmula 1 a un coche Ferrari homologado para la carretera en los últimos tiempos.

El acto concluyó con un desfile de los coches y una vuelta de honor al legendario circuito de Fiorano, donde todos los Ferrari, incluido como no el F50, se han desarrollado y han visto la luz desde que se construyó la pista en 1972.