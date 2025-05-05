F50 Legacy Tour 2025: en toscana para celebrar los 30 años de un icono

Maranello 05 mayo 2025

30 años después de la presentación del F50, que tuvo lugar el 9 de marzo de 1995 en el Salón del Automóvil de Ginebra, Maranello ha organizado el F50 Legacy Tour 2025, un evento exclusivo para celebrar el 30 aniversario de una auténtica leyenda. Desde mañana y hasta el 10 de mayo de 2025, los propietarios del famoso superdeportivo impulsado por el V12 del Cavallino Rampante, disfrutarán de una experiencia de conducción única en la Toscana, escenario de arte, cultura, carreteras sinuosas y vistas panorámicas impresionantes.

El Tour del F50 es la tercera edición de un Legacy Tour, tras la primera experiencia temática con el F40 celebrada en 2023, seguida en 2024 por otra dedicada al GTO, el primer superdeportivo de Maranello.

El Legacy Tour 2025 partirá mañana desde Saturnia para atravesar la Maremma, las colinas de Siena y los Apeninos Tosco-Emilianos. Finalmente, los F50 serán recibidos en la fábrica Ferrari de Maranello, expuestos en su interior y, después, un desfile en el Circuito de Fiorano cerrará el F50 Legacy Tour 2025.

Debutan en este tour los nuevos neumáticos Pirelli P Zero Corsa System de la gama Collezione creados específicamente para el F50, con las medidas 245/35 R18 (delantero) y 335/30 R18 (trasero). Estos neumáticos, disponibles para los clientes que participen en el tour y personalizados con el grabado 'Ferrari F50 Legacy Tour 2025', han sido desarrollados en Fiorano para garantizar el respeto a las prestaciones originarias, en términos de manejabilidad y placer de conducción, y se suman a los neumáticos específicos diseñados por Pirelli para todos los demás superdeportivos del Cavallino Rampante.