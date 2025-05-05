F50 Legacy Tour 2025: en toscana para celebrar los 30 años de un icono
Maranello 05 mayo 2025
30 años después de la presentación del F50, que tuvo lugar el 9 de marzo de 1995 en el Salón del Automóvil de Ginebra, Maranello ha organizado el F50 Legacy Tour 2025, un evento exclusivo para celebrar el 30 aniversario de una auténtica leyenda. Desde mañana y hasta el 10 de mayo de 2025, los propietarios del famoso superdeportivo impulsado por el V12 del Cavallino Rampante, disfrutarán de una experiencia de conducción única en la Toscana, escenario de arte, cultura, carreteras sinuosas y vistas panorámicas impresionantes.
El Tour del F50 es la tercera edición de un Legacy Tour, tras la primera experiencia temática con el F40 celebrada en 2023, seguida en 2024 por otra dedicada al GTO, el primer superdeportivo de Maranello.
El Legacy Tour 2025 partirá mañana desde Saturnia para atravesar la Maremma, las colinas de Siena y los Apeninos Tosco-Emilianos. Finalmente, los F50 serán recibidos en la fábrica Ferrari de Maranello, expuestos en su interior y, después, un desfile en el Circuito de Fiorano cerrará el F50 Legacy Tour 2025.
Debutan en este tour los nuevos neumáticos Pirelli P Zero Corsa System de la gama Collezione creados específicamente para el F50, con las medidas 245/35 R18 (delantero) y 335/30 R18 (trasero). Estos neumáticos, disponibles para los clientes que participen en el tour y personalizados con el grabado 'Ferrari F50 Legacy Tour 2025', han sido desarrollados en Fiorano para garantizar el respeto a las prestaciones originarias, en términos de manejabilidad y placer de conducción, y se suman a los neumáticos específicos diseñados por Pirelli para todos los demás superdeportivos del Cavallino Rampante.
F50
El F50, presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra de 1995 para conmemorar con dos años de antelación el 50 aniversario de la marca de Maranello, encarna el alma del Ferrari más extremo de la década de los noventa. Fue el primer supercar del Cavallino Rampante en montar un motor V12 atmosférico, tomado directamente de la Fórmula 1, montado en posición longitudinal media directamente sobre el chasis monocasco de carbono. El automóvil representa la cúspide del intercambio tecnológico con las mejores series de carreras de la época. El motor está equipado con cinco válvulas por cilindro y funciones de carga; el automóvil hace un amplio uso de la aerodinámica y tiene una suspensión con amortiguadores de tipo biela de empuje montados horizontalmente. El F50 también cuenta con un techo solar desmontable estilo "Targa", que acerca la experiencia de conducción a la de los automóviles de carreras, una característica también resaltada con la ausencia de ABS y asistencia eléctrica. Se fabricaron 349 ejemplares, sólo "uno menos de la demanda prevista en el mercado".
SISTEMA P ZERO CORSA
Para el F50, protagonista del Legacy Tour 2025, Pirelli ha creado una versión específica del P Zero Corsa System con el logo "Ferrari F50 - Legacy Tour 2025" grabado en el flanco, una personalización que nunca se había hecho en otros neumáticos P Lunga. El neumático, disponible en 245/35 R18 delanteros y 335/30 R18 traseros, forma parte de la gama Collezione, una línea que equipa a los automóviles clásicos y youngtimer más icónicos de la historia.
Diseñado a principios de la década de 2000 para ser el más deportivo de la gama de carretera, el P Zero Corsa System tiene una estructura específica que le confiere la máxima estabilidad a altas velocidades y en las curvas, lo que permite utilizarlo también en pista. Los dos dibujos diferentes de la banda de rodadura, direccional para la parte delantera y asimétrico para la trasera, ayudan también a combatir el fenómeno del aquaplaning. Este neumático garantiza la misma deportividad que antes, pero es aún más seguro y fiable gracias al uso de compuestos modernos.
FICHA TÉCNICA
POWERTRAIN
Tipo V12 - 65° Trasera - Longitudinal
Cilindrada 4698,50 cm3
Diámetro y carrera 85 mm x 69 mm
Potencia máxima 382 kW (520 CV) a 8500 rpm.
Par máximo 471 Nm a 6500 rpm.
Relación de compresión 11,3:1
Potencia específica 111 CV/l
DIMENSIONES Y PESOS
Longitud 4480 mm
Anchura 1986 mm
Altura 1120 mm
Paso 2580 mm
Ancho de vía delantero 1620 mm
Ancho de vía trasero 1602 mm
Peso en vacío 1230 kg
Capacidad del depósito 105 litros
NEUMÁTICOS Y LLANTAS
Delantero 245/35 ZR 1 8
Trasero 335/30 ZR 1 8
TRANSMISIÓN Y CAJA DE CAMBIOS
Caja de cambios manual de 6 velocidades con embrague de doble disco
PRESTACIONES
Velocidad máxima 325 km/h
0-100 km/h 3,87 s
0-1000 m 21,7 s