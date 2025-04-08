El Ferrari 12Cilindri gana el Premio Car Design 2025

Milán 08 abril 2025

El Ferrari 12Cilindri se alza con el premio de la categoría Automóvil de Producción

Según el jurado, el Ferrari 12Cilindri representa "un vínculo inquebrantable con la tradición que mira hacia el futuro".

El automóvil es el quinto Ferrari que gana el reconocido premio de diseño italiano, creado en 1984.

El Ferrari 12Cilindri ha sido premiado con el prestigioso Car Design Award, uno de los más prestigiosos galardones dentro del sector del diseño automovilístico. La ceremonia de entrega, a la que ha asistido Flavio Manzoni (Chief Design Officer de Ferrari) en representación del Cavallino Rampante, se ha celebrado hoy en Milán, en el Museo del Diseño ADI, durante la Semana del Diseño de Milán.

El Car Design Award se creó en 1984 por iniciativa de Fulvio Cinti, fundador y redactor jefe durante más de treinta años de la revista Auto&Design. El premio está destinado a proyectos que hayan contribuido significativamente a la evolución del diseño de automóviles. Los ganadores del Car Design Award siempre han sido seleccionados por un jurado de expertos de las más prestigiosas publicaciones internacionales de automoción

En la historia del premio, cinco Ferraris han sido galardonados en la categoría de Automóvil de Producción: el primero fue el Testarossa en 1985, seguido del Roma en 2020, el 296 GTB en 2022 y el Purosangue en 2023. Ese mismo año, el equipo Centro Stile Ferrari también ganó el primer premio en la categoría de Lenguaje de Diseño de Marca.

Los jurados del ADI eligieron el 12Cilindri porque "en el diseño del 12Cilindri se condensa la esencia histórica de los Ferrari V12 de los años 50 y 60, revisitada teniendo en cuenta los requisitos aerodinámicos que hoy son una ciencia, y ya no sólo una intuición. Un vínculo indisoluble con la tradición que mira al futuro y que ha llevado a este proyecto a unir dos almas: deportividad y elegancia, para un icono fuera de serie".

FERRARI 12CILINDRI

El Ferrari 12Cilindri se inspira en los Ferrari Gran Turismo de los años 50 y 60, y encarna plenamente la misión del Ferrari biplaza V12 con motor delantero combinando elegancia, versatilidad y prestaciones. Representa la más reciente evolución de este linaje, transmitiendo una herencia única y elevándola a nuevos estándares de prestaciones, confort y diseño. Sus formas expresan deportividad, clase y sobriedad, con sus líneas sencillas y armoniosas que integran innovaciones como la aerodinámica activa, que garantiza unas prestaciones inigualables, su capó de apertura invertida y una doble pareja de salidas de escape, típicas de un Ferrari de doce cilindros.