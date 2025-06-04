El Ferrari 12cilindri, El Ferrari 12cilindri Spider Y El F80 Obtienen El Premio Red Dot: Best Of The Best 2025

Maranello 04 junio 2025

Ferrari se ha alzado con el máximo galardón de diseño otorgado por la asociación alemana Red Dot Awards con tres de sus modelos. El F80, el Ferrari 12Cilindri y el Ferrari 12Cilindri Spider han recibido el Red Dot: Best of the Best en la categoría de Diseño de Producto.

El Red Dot Award es uno de los premios más reconocidos en el mundo del diseño industrial, cuyo objetivo es reconocer la capacidad innovadora y la excelencia de los diseñadores del sector. Los premios, que cuentan con más de 70 años de historia, se entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el 8 de julio en Essen (Alemania).

En los últimos once años, Ferrari ha recibido 31 premios Red Dot. Ningún otro fabricante ha logrado resultados comparables desde 1955, es decir, desde que existe el premio. Desde 2015 hasta la fecha, el jurado ha concedido nada menos que doce premios Red Dot: Best of the Best a otros tantos automóviles de la Casa de Maranello. Este año los premios le han tocado al Ferrari 12Cilindri, al Ferrari 12Cilindri Spider y al F80.

Los galardones confirman una vez más el valor excepcional del trabajo realizado por el Centro Stile Ferrari bajo la dirección de Flavio Manzoni, cuyo equipo se dedica al diseño de modelos únicos, profundamente enraizados en la historia de la marca de Maranello pero capaces de introducir lenguajes innovadores. Tales automóviles mantienen siempre una perfecta fusión de estética y funcionalidad, principio fundamental del ADN de Ferrari.

FERRARI 12 CILINDROS

FERRARI SPIDER DE 12 CILINDROS

El Ferrari 12Cilindri y el Ferrari 12Cilindri Spider se inspiran en los Ferrari Gran Turismo de los años 50 y 60, y encarnan plenamente la misión del Ferrari biplaza V12 con motor delantero combinando elegancia, versatilidad y prestaciones. Representan la última evolución de este linaje, transmitiendo una herencia única y elevándola a nuevos estándares en cuanto a prestaciones, confort y diseño. Las formas expresan deportividad, clase y sobriedad, con líneas sencillas y armoniosas que incorporan innovaciones como la aerodinámica activa integrada para garantizar unas prestaciones incomparables, el capó invertido que realza el compartimento del motor, el doble par de salidas de escape típicas del Ferrari de doce cilindros y -en el caso del Ferrari 12Cilindri Spider- el aclamado techo retráctil RHT que permite pasar a una configuración a cielo abierto en sólo 14 segundos, incluso en marcha y hasta 45 km/h.

F80

El F80 es el sexto supercar de Maranello. El chasis en fibra de carbono alberga un grupo propulsor híbrido que produce 1.200 CV, 900 de los cuales proceden del motor V6 derivado del 499P, automóvil ganador de dos ediciones consecutivas de las 24 Horas de Le Mans en 2023 y 2024. El seis cilindros de tres litros, denominado internamente F163CF, aporta una potencia específica de 300 CV/litro. Los otros 300 CV son suministrados por el sistema híbrido de 800 V compuesto por eje delantero eléctrico (e-4WD) y motor eléctrico (MGU-K). El intercambio tecnológico con la Fórmula 1 trae consigo el e-turbo (MGU-H), que genera potencia a través del exceso de energía de las turbinas y elimina el turbo lag. El automóvil, diseñado para el máximo rendimiento posible, alcanza un valor máximo de carga aerodinámica de 1.050 kg a 250 km/h. En la parte trasera hay un alerón activo que puede elevarse y ajustar su incidencia. La suspensión activa, cuyas palancas superiores se han creado con tecnología de fabricación aditiva de metales mediante impresión 3D, revoluciona el manejo, especialmente en la pista. La optimización del impulso permite identificar la pista por la que se circula y proporcionar potencia extra en las zonas de mayor necesidad. El puesto de conducción "1+" es asimétrico, creando un efecto monoplaza orientado a la comodidad del conductor, a pesar de que el F80 está homologado para dos personas. El F80 está limitado a 799 unidades y se fabricará hasta 2027, año en que la compañía celebra su 80 aniversario.