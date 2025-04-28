EL FERRARI 12CILINDRI Y EL 12CILINDRI SPIDER GANAN EL IF DESIGN GOLD AWARD

28 abril 2025

Los dos automóviles V12 con motor central del Cavallino Rampante han ganado el codiciado premio de diseño

La ceremonia de entrega se ha celebrado hoy en Berlín

El F80 también recibe el premio iF Design del iF International Forum Design GmbH

El Ferrari 12Cilindri y el 12Cilindri Spider son los únicos automóviles que han ganado uno de los 75 prestigiosos Premios de Oro de los iF Design Awards 2025. Con este premio, los miembros del jurado han querido destacar el "ingenioso uso de elementos gráficos que envuelven las superficies tridimensionales" de los automóviles, así como su "forma a la vez emocionante y tranquilizadora".

Ferrari también ha recogido un iF Design Award por el F80. Estos premios son una prueba más de la incesante investigación del Centro Stile Ferrari dirigido por Flavio Manzoni, encaminada a encontrar soluciones de diseño vanguardistas que resalten los coches del Cavallino Rampante sin comprometer nunca la absoluta sinergia entre funcionalidad y estética.

El iF Design Award, uno de los premios de diseño más reconocidos en todo el mundo, es organizado desde hace 72 años por el iF International Forum Design GmbH. En cada edición, los miembros del jurado analizan más de 10.500 productos y proyectos de unos 70 países. La ceremonia de entrega de la edición 2025 del premio se ha celebrado hoy en Berlín.

Los miembros del jurado quisieron premiar los automóviles porque "Ferrari es la quintaesencia del lujo. Los Ferrari siempre han sido la máxima expresión de la industria automovilística, y el 12Cilindri no es una excepción. Este diseño recuerda a los Ferrari de los años sesenta y setenta, pero es innegablemente moderno, desde las vanguardistas soluciones aerodinámicas hasta el ingenioso uso de elementos gráficos que envuelven las superficies tridimensionales. Una vez más, Ferrari ha conseguido crear mágicamente una forma que es a la vez emocionante y tranquilizadora."



