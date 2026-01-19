FERRARI 12CILINDRI TAILOR MADE

TRAMAS DE LUZ

La ganadora del Loewe Foundation Craft Prize, Daehye Jeong, introduce el tejido artesanal de crin en el universo Ferrari. Los diseños de Jeong están realizados con innovadores tejidos 3D en el interior del vehículo, mientras que el tejido de crin mongol da forma a una pieza de arte en el salpicadero y esa es la primera vez que una auténtica obra de arte se integra en el interior de un Ferrari. Para el techo solar, Jeong ha creado unos diseños serigrafiados que proyectan un sofisticado entramado de luces por todo el habitáculo.



