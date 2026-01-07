R e c a r g a e l é c t r i c a

Experimenta la sencillez de la carga híbrida de Ferrari: los Ferrari 296 GTB y 296 Spider ofrecen un sistema de enchufe intuitivo, concebido para que cada paso de la recarga sea inmediato y sin esfuerzo, ya sea en casa o en movimiento. Consulta los tutoriales para saber cómo gestionar mejor la carga doméstica, cargar el coche correctamente, optimizar la batería y aprovechar las funciones de conectividad.