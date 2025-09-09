El motor térmico del 849 Testarossa corresponde a la última evolución del galardonado V8 biturbo de Ferrari: entrega 830 CV —50 más que su predecesor— y alcanza una potencia específica de 208 CV/l. Este rendimiento se ha logrado sin modificar la cilindrada, gracias a una revisión completa de sus componentes.
MOTORES ELÉCTRICOS Y SISTEMA HÍBRIDO
El 849 Testarossa incorpora una arquitectura PHEV inspirada en el SF90 Stradale, que combina el motor térmico V8 con tres propulsores eléctricos para alcanzar una potencia total de 220 CV. Dos de estos motores están ubicados en el eje delantero y conforman el sistema RAC-e (Regulador Eléctrico de Ajuste de Curva), responsable de habilitar la tracción total (4WD) y el torque vectoring, optimizando así la adherencia y la eficacia en la salida de las curvas. El tercer motor eléctrico, situado en el eje trasero, es el MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic), derivado directamente de la experiencia de la Scuderia Ferrari en la Fórmula 1.
SONIDO
El sonido en el habitáculo del nuevo modelo tope de gama es potente y envolvente. Además, el 849 Testarossa incorpora una nueva dimensión acústica: la estrategia de cambio, heredada del SF90 XX Stradale, ha sido revisada para intensificar aún más la experiencia sonora al subir de marcha durante la conducción deportiva.
V8
MOTOR
<2.3 seg
0-100 KM/H
208 CV/l
POTENCIA ESPECÍFICA
1050 CV
POTENCIA MÁXIMA
DISEÑADOPARASUPERARLOSLÍMITES
El 849 Testarossa ha sido concebido para elevar el rendimiento sin renunciar a un elevado nivel de placer al volante.
ELFERRARIMÁSAUDAZJAMÁSCREADO
Las soluciones de competición históricas y contemporáneas han permitido al 849 Testarossa alcanzar una optimización significativa del rendimiento térmico, así como un incremento notable de la carga vertical
PROYECTADOHACIAELFUTURO
Líneas únicas y atemporales inspiradas en los prototipos deportivos de los años 70.
CONFIGURACIÓNFIORANO
Esta configuración exclusiva se ha desarrollado para maximizar el rendimiento dinámico y aerodinámico del coche.