SERVICIOS FERRARI

El servicio "MainPower" es el resultado de la combinación de la ampliación de garantía New Power y el mantenimiento ordinario, y sustituye a la ampliación de garantía NewPower en los vehículos: California, 458 Italia, 458 Spider y FF. Esta oferta es válida sólo para los vehículos que hayan contratado previamente el programa 7-years Genuine Maintenance.

La cobertura del paquete MainPower con respecto a la extensión de la Garantía es exactamente igual que la de New Power o New Power15 actualmente en vigor. Sin embargo, por lo que respecta al Mantenimiento Ordinario, el servicio sigue las mismas normas que el programa 7-years Genuine Maintenance. Aunque en este caso, la fecha de activación y vencimiento coinciden con la fecha de cobertura de la nueva garantía New Power. Las principales normas de activación y exclusión del nuevo Programa MainPower, siguen las de la Garantía New Power, siendo esta última el servicio principal.

La solicitud para contratar el Programa MainPower puede realizarse dentro del período de competencia, siguiendo los mismos procedimientos de activación de las demás fórmulas de garantía. El servicio tiene una duración de 12 meses, renovable.

Las operaciones de mantenimiento ordinario cubiertas son las reguladas por el Programa Genuine Maintenance y descritas en el libro de garantía del vehículo específico. Para definir las actividades a realizar, es necesario tener en cuenta el historial de servicio.

Dado que el coche, al estipular la checklist New Power, debe haber pasado la revisión (y, por lo tanto, tener el último cupón realizado), no es posible realizar el mantenimiento en el primer mes de validez del servicio MainPower.

*Ferrari S.p.A. SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR O INTERRUMPIR ESTE PROGRAMA EN CUALQUIER MOMENTO, sin perjuicio de que todos los vehículos incluidos en dicho programa sigan beneficiándose de la garantía hasta la fecha de caducidad.