TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SITIO Y CÓDIGO DE CONDUCTA

El uso del servicio está sujeto a las siguientes restricciones, las cuales el usuario por la presente acepta.

El incumplimiento de las siguientes restricciones constituye una violación de los términos de uso y otorgará a Ferrari el derecho a poner fin al contrato unilateralmente.

El usuario no podrá copiar, reproducir, publicar, subir, transcribir, transmitir o distribuir el contenido del sitio en ningún momento ni en ninguna forma sin la autorización previa por escrito de Ferrari, excepto para el caso de las actividades expresamente permitidas a los usuarios, donde podrá imprimir, descargar y visualizar parte del contenido del sitio por razones puramente personales y no comerciales, bajo la condición de que los materiales no sean modificados en forma alguna y de que toda la información relacionada con los derechos de propiedad intelectual o industrial se protejan.

Se prohíbe a los usuarios que difundan cualquier parte del contenido del Sitio a través de canales tales como internet, la televisión, la radio u otros sistemas, sin la autorización previa por escrito de Ferrari.

Los usuarios no pueden modificar el contenido del Sitio.

Los usuarios no pueden violar o intentar violar o evadir la protección y los sistemas de seguridad utilizados en el Sitio.

Los usuarios no pueden utilizar el Sitio o su contenido con fines comerciales. En concreto, los usuarios no pueden añadir a ninguna página del Sitio anuncios, publicidad, patrocinios, promociones o elementos similares en forma de anuncios, fotografías o fragmentos de vídeo. Los usuarios no pueden animar a otros usuarios a que realicen operaciones comerciales. La venta del contenido está prohibida.

El usuario no puede utilizar el contenido con fines comerciales con el objeto de elaborar bases de datos de ningún tipo o de archivar todo o parte del contenido en bases de datos existentes, ya sean privadas o accesibles a terceras partes. En particular, los usuarios no pueden recopilar los datos personales de otros usuarios del Sitio o de los servicios.