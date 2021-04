9.30 - 11.00 RUTA PANORÁMICA POR CARRETERA

11.00 - 12.00 ACTIVIDAD EXCLUSIVA - Prieure D’anseremme

Dependencia de la abadía de Saint-Hubert desde la Revolución Francesa, el Prieuré d’Anseremme es ahora el hogar del alcalde de Dinant y abrirá sus puertas y sus jardines de estilo francés para una exclusiva jam session en el invernadero. Este pequeño pueblo de las Ardenas, lugar de nacimiento del inventor del saxofón, se encuentra junto al río Mosa, donde tendrá la oportunidad de tomar un café a bordo de un crucero.

12.00 - 13.00 RUTA PANORÁMICA POR CARRETERA

13.00 - 15.00 ALMUERZO en Chateau De Vignée

This restaurant plunged in the forest serves a seasonal menu by the hand and mind of chef Kwinten Boelen. A terroir driven cuisine partly plucked from the chateau’s greenhouse and vegetable garden. Uncomplicated, yet bursting with life.

15.00 - 16.30 RUTA PANORÁMICA POR CARRETERA

20.00 - 22.00 DINNER