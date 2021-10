El Ferrari 458 Italia sigue pisando fuerte y ha ganado ya más de 30 premios internacionales en su corta carrera. Ayer, añadió dos nuevos reconocimientos a su colección en los International Engine of the Year Awards (premios motor internacional del año), cuando su motor V8 fue votado como “best performance engine” (motor con mejores prestaciones) y “best engine above 4 litres” (mejor motor de más de 4 litros). El 458 Italia está disfrutando de un éxito sin fronteras, tanto por parte de la prensa como del público, pues ha ganado premios en diferentes países, desde EEUU hasta el Lejano Oriente, pasando por Europa.