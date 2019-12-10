Un ejemplar único, el Ferrari 0744 nace en 1957 como prototipo en respuesta a las nuevas normativas de la FIA, que limitaban la cilindrada a 3 litros. Construido sobre el chasis tipo 524 y equipado con un motor de doble árbol de levas tipo 142, con las mismas dimensiones que los clásicos 250, el 0744 debuta oficialmente en el Gran Premio de Spa de 1958 con Gendebien al volante, presentándose como 250 Testa Rossa Competizione. Tras la carrera, el coche se actualiza con el potente motor tipo 141 (ex 335 S), procedente del monoplaza 412 MI, que había competido en las 500 Millas de Monza en junio de 1958, y, después, se vende en Estados Unidos. Antes de la carrera Nassau Trophy de 1959, Ferrari convierte el sistema de frenos de tambor a frenos de disco. Entre los pilotos que lo han conducido figuran nombres legendarios como Gendebien, Phil Hill, Richie Ginther, P. Lovely, F. Knoop y S. Hudson. Una pieza única que encarna la evolución técnica de Ferrari en la transición de las grandes cilindradas al icónico 250 Testa Rossa.
V12
Motor
4023.32 cc
Cilindrada total
318 kW
Potencia máxima a 8000 rev/min
335.27 cc
Cilindrada unitaria
Motor
Tipodelantero longitudinal V12 a 60°
Diámetro/carrera77 x 72mm
Cilindrada unitaria335.27cc
Cilindrada total4023.32cc
Relación de compresión9.9 : 1
Potencia máxima a 8000 rev/min318 kW (432 hp)
Potencia por litro107CV/l
Par máximo-
VálvulasDoble árbol de levas en cabeza por bancada, dos válvulas por cilindro
Alimentación de combustibleSeis carburadores Weber 42 DCN
EncendidoDos bujías por cilindro, dos bobinas
LubricaciónCárter seco
EmbragueMultidisco
Chasis
ChasisAcero tubular
Suspensión delanteraIndependiente, con brazos oscilantes de longitud desigual, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos