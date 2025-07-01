El Ferrari Amalfi redefine el concepto de deportividad contemporánea.
Ferrari Amalfi: Puro y deportivo
Equilibrio entre elegancia, potencia y respuesta
Un lenguaje de diseño renovado
El diseño exterior del Ferrari Amalfi se inspira en formas aerodinámicas y monolíticas, que proyectan una identidad poderosa y dinámica. Una estética minimalista define una carrocería esculpida con precisión y elegancia.
La cabina del Ferrari Amalfi envuelve a conductor y acompañante
El interior, limpio y contemporáneo, eleva la experiencia al volante. La nueva pantalla central táctil de 10,25 pulgadas se complementa con el cuadro de instrumentos de 15,6 pulgadas y una pantalla de 8 pulgadas dedicada al pasajero.
Potencia con precisión absoluta
Deportividad pura al servicio de las prestaciones
Un V8 biturbo Ferrari aún más potente
Una nueva unidad de control, una gestión mejorada de la turboalimentación y sensores de presión de última generación elevan la potencia del V8 biturbo a 640 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,3 segundos.
El alerón activo se integra con elegancia en la zaga
La aerodinámica activa se manifiesta en el alerón trasero, que puede adoptar automáticamente tres configuraciones: Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) y High Downforce (HD). En esta última, a 250 km/h, genera hasta 110 kg de carga aerodinámica.
Control y reacción en perfecta armonía
La conducción se convierte en una extensión del pensamiento
Placer de conducción con total versatilidad
La conducción del Ferrari Amalfi es precisa, intuitiva y envolvente. La nueva calibración de la Dirección Asistida Eléctrica, junto con un sistema de frenado avanzado, mejora un 10% la capacidad de respuesta, optimizando el agarre sobre los neumáticos de 20".