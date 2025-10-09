Ferrari logo
    ELETTRICA

    Tras 78 años de tradición en el mundo de las carreras, nace el primer Ferrari completamente eléctrico. Ha sido diseñado para ofrecer prestaciones en estado puro, una precisión absoluta y la verdadera emoción de conducir un coche deportivo.

    EIngeniería de excelencia en cada detalle.
    Unainnovaciónquevacobrandovidacapatrascapa.

    Pura potencia

    El eje delantero, diseñado íntegramente por Ferrari, tiene una potencia de 210 kW, una eficiencia del 93% a plena potencia y una densidad de potencia de 3,23 kW/kg. Gracias al sistema Disconnect, pasa a la tracción trasera con total fluidez, maximizando su eficiencia.

    Un nuevo latido

    Los motores síncronos con imanes permanentes llevan la tecnología al límite, ofreciendo una densidad de par y potencia excepcionales, gracias a su diseño, derivado del mundo del Motorsport, con geometrías optimizadas y materiales de altísimas prestaciones.

    La tecnología de los motores eléctricos

    Cuatro motores independientes, integrados en una arquitectura avanzada, garantizan una respuesta inmediata y el control absoluto de cada rueda.

    Innovación inspirada en la F1

    El rotor presenta una configuración Halbach Array, derivada de la Formula 1 y aplicada, por primera vez, a un coche deportivo para lograr una mayor densidad de par y reducir el peso total.

    Especificaciones técnicas

    Los motores eléctricos, desarrollados íntegramente por Ferrari, fusionan materiales excelentes con una arquitectura muy innovadora.

    25,5k rpm
    rear, High
    rotational speed
    30k rpm
    front, High
    rotational speed
    310kW
    rear
    Peak power
    105kW
    front
    Peak power
    Una estructura esculpida
    El primer chasis de Ferrari fabricado con un 75% de aluminio reciclado. Diseñado para garantizar eficiencia, sostenibilidad y precisión técnica sin concesiones.
    MáximaMáxima
    El sistema batería/chasis de 880 V, ensamblado por completo en Maranello, combina una densidad energética de 195 Wh/kg con un bajo centro de gravedad para garantizar un equilibrio excepcional.

    Posición de la batería

    El 85% de los módulos está integrado en el piso estructural, entre los dos ejes, y el 15% restante debajo del asiento trasero.

    Carcasa

    Está integrada en el chasis para garantizar la máxima protección en caso de impacto lateral.

    Batería extraíble

    Se puede extraer y reparar si es necesario, sin dañar los elementos estructurales.

    Placa de refrigeración

    Protege contra impactos verticales procedentes del suelo y mantiene constante la temperatura de las celdas.

    Prestaciones de la batería

    La batería, capaz de absorber hasta medio megavatio, garantiza las prestaciones de un coche deportivo sin comprometer la gestión térmica, vuelta tras vuelta.

    La avanzada composición química de las celdas y un sistema térmico de última generación garantizan una gran duración, alta densidad energética y prestaciones constantes, incluso en condiciones extremas.
    DiseñadoDiseñado parapara garantizargarantizar elel equilibrioequilibrio
    Ferrari presenta su primer eje trasero con subchasis independiente, que reduce el ruido y las vibraciones (NVH) sin comprometer la rigidez estructural. Todo ello gracias a la pieza hueca de fundición monobloque de mayor tamaño de esta gama, que aporta robustez y ligereza.
    Eje trasero
    Con 4,80 kW/kg y un 93% de eficiencia a la máxima potencia, el eje trasero convierte, al instante, el par eléctrico en el más puro placer de conducción Ferrari.
    Ingegneria

    Los casquillos del eje trasero están optimizados para reducir las vibraciones y los ruidos (NVH), sin renunciar a la rigidez en curva típica de un chasis Ferrari.

    620kW
    Potencia máxima
    Fluidez de conducción
    Sistema de suspensión
    Al tener un centro de gravedad más bajo y un momento de inercia polar reducido, las suspensiones requieren menos fuerza activa para equilibrar la carga en curva, garantizando el control total de las cuatro ruedas.
    Prestaciones dinámicas

    El tornillo de recirculación de bolas, con un paso ampliado en un 20 %, mejora la capacidad de absorción y control frente a impactos verticales.

    Confort

    El vehículo presenta la segunda generación de suspensiones activas Ferrari, desarrolladas con la idea de combinar el confort de un coche deportivo con la precisión de conducción de los circuitos.

    Precisión
    Una composición de ingeniería y diseño que se mueve como un todo único.
    Eje delantero
    Gracias al inversor integrado, los dos motores delanteros reciben potencia con una respuesta inmediata y una precisión absoluta.
    Motor eléctrico
    Los cuatro motores independientes garantizan un par instantáneo con un control sin precedentes.
    Batería
    Un sistema de 880 V con una alta densidad de energía y una excelente distribución del peso.
    Suspensiones
    Las suspensiones activas unen el confort de un coche deportivo con la precisión de conducción de un coche de carreras.
    Suspensiones
    grupo de propulsión
    batería
    chasis
    Especificaciones técnicas
    Una propulsión diseñada para asombrar. El primer Ferrari eléctrico lleva la innovación más allá de cualquier límite.
    2,5s
    0-100 km/h
    310km/h
    Velocidad máxima
    >1000cv
    in boost mode, Potencia
    >520km
    Range
    La emoción sigue.
    Prepárate para descubrir la siguiente fase.