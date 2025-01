Cobertura

El programa Power16 protege los principales componentes del Ferrari, como el motor, la transmisión, la suspensión, la dirección y el sistema eléctrico. Esta cobertura garantiza el mantenimiento de los niveles de seguridad y prestaciones del coche desde el 9º al 16º año y, también, incluye la asistencia en carretera donde esté disponible.

Duración

La cobertura Power16 tiene una duración de 12 meses, renovables anualmente hasta el 16º año de vida del coche.

Requisitos

Para poder acogerse al programa, el coche debe: ser inspeccionado por un concesionario autorizado Ferrari que certifique el cumplimiento de los requisitos previos de calidad especificados por Ferrari y verifique el origen del historial de mantenimiento; tener un kilometraje máximo de 120.000 km; no haber sufrido accidentes graves no haber sido manipulado ni robado ni utilizado en competiciones; no haber sido utilizado en actividades en circuito o con fines comerciales.