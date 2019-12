POLÍTICA DE PRIVACIDAD

The Data processed to provide the Service and the Customer Satisfaction will be kept by the Los Datos procesados para la prestación del Servicio y para la Satisfacción del Cliente serán conservados por la Empresa durante el periodo considerado estrictamente necesario para la consecución de estos fines. Sin embargo, la Empresa puede seguir almacenando dichos Datos durante un periodo de tiempo más largo, de ser necesarios para proteger los intereses de la Empresa en cuanto a posibles litigios relacionados con la provisión del Servicio.

Los datos procesados con fines de Marketing y Perfilación serán conservados por la Empresa desde que usted da su consentimiento y hasta el momento en que lo retira. Una vez retirado el consentimiento, los Datos dejarán de utilizarse para estos fines, aunque la Empresa podrá conservarlos, en particular en la medida en que sea necesario para proteger los intereses de la Empresa en relación con la posible responsabilidad relacionada con este tratamiento, a menos que la Autoridad de Supervisión competente proporcione más aclaraciones al respecto.

Los Datos tratados para mejorar la experiencia del usuario en los sitios web se conservarán durante los periodos indicados en la Política de cookies de la Empresa.