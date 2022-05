Via Italia Racing sfida Interlagos nell’Endurance Brazil

Sarà un weekend importante per la lotta in campionato quello che Via Italia Racing si accinge ad affrontare nell’Endurance Brazil, dal momento che segna l’ingresso nella seconda parte della stagione. Chico Longo e Daniel Serra torneranno a guidare la Ferrari 488 GT3 nella gara di quattro ore che si svolgerà sul circuito José Carlos Pace, meglio noto come Interlagos. Il tracciato di 4309 metri è uno dei più famosi del Brasile dal momento che ospita, tra gli altri, il Gran Premio di Formula 1.

L’importanza dell’appuntamento di San Paolo è data dal fatto che, dopo questa gara, rimarranno solo tre altri round a disposizione per raccogliere punti importanti per la lotta al titolo.

“Sappiamo che questo è il momento in cui si decide il campionato. Nell’ultima gara non siamo stati molto competitivi dunque abbiamo come unico obiettivo la vittoria” ha dichiarato Chico Longo, attualmente secondo in campionato.

Al suo fianco Longo potrà contare nuovamente su Daniel Serra. Il brasiliano torna nella serie dopo aver vinto le due gare del Watkins Glen nel Blancpain GT World Challenge America al fianco di Toni Vilander, con la 488 GT3 di R. Ferri Motorsport. In precedenza, Serra aveva saltato una gara per prendere parte alla vittoriosa campagna alla 24 Ore di Le Mans nella classe LMGTE Pro assieme ad Alessandro Pier Guidi e James Calado.

Appuntamenti. Il round di Interlagos prevede oggi le qualifiche che determineranno la griglia di partenza valida per la gara di quattro ore che si disputerà sabato.