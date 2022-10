Official Partner



Frecciarossa è la firma Italiana dell’Alta Velocità e il brand di punta di Trenitalia, la società di trasporto ferroviario del Gruppo FS, capofila del suo Polo Passeggeri.

Con il Frecciarossa Trenitalia assicura al Paese un'offerta di servizi di mobilità, in ambito nazionale ed europeo, che punta a soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori, ponendo come condizioni essenziali la sicurezza, il comfort, la qualità complessiva e la sostenibilità, in ogni sua accezione.

Frecciarossa affianca il mondo dello sport e della cultura attraverso partnership ad hoc e collaborando ai più prestigiosi eventi, per i quali attiva sconti e promozioni, favorendo quindi spostamenti più sostenibili e sicuri.

Trenitalia, leader italiano del trasporto passeggeri, con i collegamenti Alta Velocità, Intercity e Regionale serve tutto il territorio italiano, coprendo percorsi di breve, media e lunga distanza fino a raggiungere, con Trenitalia France, città d’oltralpe come Lione e Parigi. All’estero Trenitalia è presente, oltre che in Francia, anche in Gran Bretagna con Trenitalia UK, in Germania con Netinera, in Grecia con Hellenic Train e, dall’autunno 2022, proprio con il Frecciarossa, anche in Spagna con ILSA.