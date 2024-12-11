Ferrari logo
Ferrari logo

    Ferrari Challenge Australasia

    Phillip Island

    4-6 April 2025
      Turns
      • LocationVentnor, Phillip IslandAustralia
      • Circuit Length4448 m

      FERRARI CHALLENGE

      NED
      Fons
      Scheltema
      177
      Kessel Racing · EU
      177
      Kessel Racing · FM
      ITA
      Fabrizio
      Fontana
      169
      Formula Racing · EU
      169
      Formula Racing · FM
      ARG
      Franco
      Girolami
      72
      Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
      BEL
      Gilles
      Renmans
      77
      Francorchamps Motors Brussels · EU
      77
      Francorchamps Motors Brussels · FM
      USA
      Brad
      Evans
      151
      Ferrari of San Antonio · USA
      351
      Ferrari of San Antonio · FM
      CAN
      Michael
      MATHES
      5
      Ferrari of Central New Jersey · USA
      JPN
      Masaharu
      KATSUMATA
      102
      Nicole Competizione · JP
      MEX
      Javier Rodriguez
      Borgio
      177
      The Collection · USA
      JPN
      Takashi
      Kurakawa
      155
      Gran Testa Nagano · JP
      Ferrari Challenge Europe
      GER
      Matthias
      Moser
      159
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Anthony
      Davis
      4
      Continental AutoSports · USA
      USA
      Danny
      Patel
      187
      Ferrari of Central Florida · USA
      USA
      Grey
      Fauvre
      97
      Ferrari of San Francisco · USA
      ITA
      Vincenzo
      Scarpetta
      90
      Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
      90
      Radicci Automobili · FM
      AUS
      Nigel
      Hunt
      109
      Ferrari Richmond · AU
      CHL
      Osvaldo
      Gaio
      193
      Ferrari of Central New Jersey · USA
      JPN
      Yuga
      Furutani
      27
      Auto Speciale · JP
      AUS
      Manu
      Nithianantha
      233
      Ferrari Brisbane · AU
      ITA
      Max
      MUGELLI
      3
      CDP - Eureka Competition · EU
      3
      CDP - Eureka Competition · FM
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Gregory
      HOPKINS
      14
      Foreign Cars Italia · USA
      LTU
      Gerdas
      VENSLOVAS
      59
      Continental AutoSports · USA
      259
      Continental AutoSports · FM
      AUS
      Rod
      Wilson
      9
      Ferrari Richmond · AU
      JPN
      Masahiro
      Otsuka
      138
      Cornes Osaka · JP
      USA
      John
      Viskup
      189
      Boardwalk Ferrari · USA
      Frank Szczesniak III, Pilota Ferrari Challenge
      USA
      Frank
      SZCZESNIAK III
      1
      Ferrari of Austin · USA
      Ferrari Challenge North America 2024
      USA
      John
      Horejsi
      67
      Ferrari of Vancouver · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Rey Acosta
      USA
      Rey
      Acosta
      107
      The Collection · EU
      7
      The Collection · USA
      207
      The Collection · FM
      Gilbert YATES, Ferrari Challenge UK Driver
      GBR
      Gilbert
      YATES
      10
      Charles Hurst · EU
      1
      Charles Hurst · UK
      10
      Charles Hurst · FM
      GBR
      Fedor
      Samorukov
      88
      HR Owen · UK
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Official Driver
      USA
      Roy
      Carroll
      121
      Foreign Cars Italia · USA
      yamato yamaguchi ferrari challenge japan
      JPN
      Yamato
      Yamaguchi
      144
      Ideal · JP
      JPN
      Tetsuo
      Matsumoto
      170
      CORNES Osaka · JP
      ITA
      Marco
      Zanasi
      69
      Motor Service - Pinetti Motorsport M · EU
      69
      Motor Service - Pinetti Motorsport · FM
      Anders BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
      DEN
      Anders
      Bidstrup
      29
      Formula Racing · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Lisa Clark
      USA
      Lisa
      Clark
      130
      Pellin Racing · EU
      127
      Ferrari Beverly Hills · USA
      327
      Ferrari Beverly Hills · FM
      USA
      Stephanie
      Herfield
      180
      Ferrari Philadelphia · USA
      380
      Ferrari Philadelphia · FM
      USA
      Ram
      Chada
      125
      Ferrari of Central New Jersey · USA
      CZE
      Hendrik
      VIOL
      92
      Scuderia Praha Racing · EU
      92
      Scuderia Praha Racing · FM
      GER
      Jan Benedikt
      Sandmann
      186
      Kessel Racing · EU
      186
      Kessel Racing · FM
      ITA
      Thomas
      Gostner
      151
      CDP - MP Racing · EU
      161
      CDP - MP Racing · FM
      USA
      Gary
      Ott
      106
      Ferrari Philadelphia · USA
      AUS
      Misho
      Stephan
      212
      Ferrari Sydney · AU
      JPN
      Masahiro
      Taguchi
      105
      Ferrari Brisbane · AU
      Corinna Gostner, Ferrari Challenge Europe Driver
      ITA
      Corinna
      Gostner
      173
      CDP - MP Racing · EU
      173
      CDP - MP Racing · FM
      NED
      Michael
      VERHAGEN
      18
      Ferrari Warszawa · EU
      33
      Ferrari Warszawa · FM
      JPN
      Hiroyasu
      Sahara
      116
      CORNES NAGOYA · JP
      AUS
      David
      Trewern
      127
      Ferrari Gold Coast · AU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Darren
      HOWELL
      183
      JCT600 Leeds · EU
      5
      JCT600 Leeds · UK
      Ferrari Corse Clienti
      JPN
      Ryuichi
      Kunihiro
      192
      M-Auto Italia · JP
      GRE
      Aleksei
      KOMAROV
      199
      Scuderia Praha Racing · EU
      199
      Scuderia Praha Racing · FM
      JPN
      Yu
      Liang Chen
      193
      Rosso Scuderia · JP
      Jason McCarthy, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
      USA
      Jason
      McCarthy
      11
      Wide World Ferrari · USA
      JPN
      Baby
      Kei
      275
      Cornes Osaka · AU
      USA
      Eric
      Pan
      55
      Ferrari Beverly Hills · USA
      USA
      Stephen
      EARLE
      100
      Kessel Racing · EU
      100
      Kessel Racing · FM
      Darren Bernstein, Ferrari Challenge Driver
      USA
      Darren
      Bernstein
      169
      Ferrari of Washington · USA
      Christian Kinch, Ferrari Challenge Europe Driver
      SWE
      Christian
      Kinch
      128
      Formula Racing · EU
      128
      Formula Racing · FM
      JPN
      Michito
      Hirota
      112
      Gran Testa Nagano · JP
      USA
      Charles
      Whittall
      166
      Ferrari of Central Florida · USA
      366
      Ferrari of Central Florida · FM
      BEL
      Guy
      Fawe
      120
      Scuderia FMA · EU
      120
      Scuderia FMA · FM
      USA
      Tom
      Petramalo
      138
      Ferrari of Seattle · USA
      338
      Ferrari of Seattle · FM
      USA
      Dana
      GOODWIN
      155
      Ferrari of Seattle · USA
      USA
      Louis
      Flory
      183
      Ferrari of Houston · USA
      383
      Ferrari of Houston · FM
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Jeffery
      Kiel
      117
      Ferrari of Atlanta · USA
      JPN
      Yasutaka
      Shirasaki
      19
      Rosso Scuderia · JP
      JPN
      J
      288
      Rosso Scuderia · JP
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Steven
      DOPSON
      125
      Dick Lovett Swindon · EU
      25
      Dick Lovett Swindon · UK
      Paolo Scudieri, Ferrari Challenge Driver
      ITA
      Paolo
      Scudieri
      101
      Sa.Mo.Car · EU
      101
      Sa.Mo.Car · FM
      AUS
      Paul
      Brockbank
      277
      Barbagallo Ferrari · AU
      ferrari challenge japan
      KOR
      Phil
      Kim
      107
      Nicole Competizione · JP
      AUS
      Cameron
      CAMPBELL
      23
      Ferrari Richmond · AU
      USA
      Julia
      Dalosis
      144
      Ferrari of Naples · USA
      Jay Schreibman, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
      USA
      Jay
      Schreibman
      51
      Cauley Ferrari of Detroit · USA
      GBR
      John
      Dhillon
      151
      Formula Racing · EU
      151
      Formula Racing · FM
      USA
      Kevin
      ORSINI
      116
      Wide World Ferrari · USA
      316
      Wide World Ferrari · FM
      NZ
      Michael
      Walker
      164
      Zagame Autosport · AU
      Paul Simmerson, Ferrari Challenge Driver
      GBR
      Paul
      Simmerson
      77
      Graypaul Birmingham · UK
      JPN
      Shintaro
      AKATSU
      115
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      115
      Ineco - Reparto Corse RAM · FM
      CZE
      Martin
      HAVAS
      82
      Scuderia Praha Racing · EU
      82
      Scuderia Praha Racing · FM
      USA
      Roberto
      Perrina
      55
      Ferrari of Seattle · USA
      255
      Ferrari of Seattle · FM
      USA
      Joel
      Rose
      126
      Ferrari of Lake Forest · USA
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Jarrett
      Bilicek
      122
      Ferrari of Central Florida · USA
      Ferrari Challenge Europe
      SWE
      Tommy
      Lindroth
      127
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      GBR
      Oscar Lee
      Ryndziewicz
      121
      Kessel Racing · EU
      21
      Graypaul Glasgow · UK
      121
      Kessel Racing · FM
      KGZ
      Ruslan
      SADREEV
      166
      Scuderia Praha Racing · EU
      USA
      Melissa
      KOZYRA
      108
      Ferrari of Naples · USA
      308
      Ferrari of Naples · FM
      USA
      Fabian
      SPERMAN
      113
      The Collection · USA
      USA
      Dylan
      Medler
      15
      The Collection · EU
      15
      The Collection · USA
      15
      The Collection · FM
      AUS
      Jim
      Pollicina
      7
      Ferrari Sydney · AU
      Miki Koyama, ferrari challenge japan
      JPN
      Miki
      Koyama
      88
      M.Auto Italia · JP
      Ferrari Challenge Japan Driver
      JPN
      Kanji
      YAGURA
      51
      CORNES Osaka · JP
      USA
      Robert
      McWilliams
      23
      Boardwalk Ferrari · USA
      AUS
      Jarrod
      Ferrari
      277
      Barbagallo Ferrari · AU
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Lance
      Cawley
      176
      Ferrari of Atlanta · USA
      USA
      Slade
      Stewart
      10
      Ferrari of Silicon Valley · USA
      USA
      Jeffrey
      Nunberg
      142
      Ferrari of Central New Jersey · USA
      Paul Rogers, Ferrari Challenge Driver
      GBR
      Paul
      Rogers
      20
      HR Owen · UK
      Jacob BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
      DEN
      Jacob
      Bidstrup
      51
      Formula Racing · EU
      GRE
      Zois
      SKRIMPIAS
      147
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      JPN
      Masafumi
      HIWATASHI
      129
      European Version · JP
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Andreas König
      AUT
      Andreas
      KÖNIG
      104
      Emil Frey Racing · EU
      104
      Emil Frey Racing · FM
      AUT
      Alois
      Meir
      180
      Gohm Motorsport - Engstle · EU
      CAN
      Mike
      Chen
      188
      Ferrari of Newport Beach · USA
      POL
      Dave
      Musial
      30
      Ferrari of Lake Forest · USA
      DEN
      Henrik
      Kamstrup
      113
      Formula Racing · EU
      113
      Formula Racing · FM
      GBR
      Germana
      TOGNELLA
      168
      Ineco Reparto Corse RAM · EU
      MEX
      Luis
      Perusquia
      119
      Rossocorsa · EU
      131
      Ferrari of Central New Jersey · USA
      119
      Rossocorsa · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Tibor Valint
      HUN
      Tibor
      Valint
      132
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      132
      Gohm Motorsport · FM
      Pranav VANGALA, Ferrari Challenge Driver
      GBR
      Pranav
      VANGALA
      18
      HR Owen · EU
      29
      HR Owen · UK
      18
      HR Owen · FM
      JPN
      AKIHIRO
      TSUZUKI
      17
      Auto Speciale · JP
      Stephen Chen, Ferrari Challenge Driver
      USA
      Stephen
      Chen
      123
      Ferrari of Houston · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Official Driver
      CAN
      Michael
      Louli
      112
      Ferrari of Ontario · USA
      Ferrari Challenge NA Driver
      CAN
      Martin
      Burrowes
      46
      Ferrari of Quebec · USA
      Herbert
      GEISS
      11
      Maranello Motors - Pro Racing · EU
      11
      Maranello Motors - Pro Racing · FM
      GER
      Amin
      Arefpour
      88
      Riller & Schnauck · EU
      88
      Riller & Schnauck · FM
      HKG
      Charles
      Chan
      133
      Formula Racing · EU
      133
      Formula Racing · FM
      AUS
      Brian
      Cook
      3
      Ferrari of Seattle · USA
      POR
      Cristiano
      Maciel
      130
      FBO Motor Sports · EU
      171
      FBO Motor Sports · FM
      AUS
      Paul
      Van Loenhout
      213
      MC Corsa · AU
      USA
      Alberto
      Duran
      137
      Formula Racing · EU
      164
      The Collection · USA
      GER
      Hanno
      Laskowski
      85
      Emil Frey Racing · EU
      85
      Emil Frey Racing · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Bal
      Sidhu
      23
      HR Owen · UK
      ITA
      David
      Gostner
      50
      CDP - MP Racing · EU
      50
      CDP - MP Racing · FM
      USA
      Joseph
      Rubbo
      28
      Ferrari of Long Island · USA
      ITA
      Fabrizio
      Crestani
      87
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      null · FM
      Dan Magnuszewski, Ferrari Challenge Driver
      USA
      Dan
      MAGNUSZEWSKI
      17
      Ferrari of Fort Lauderdale · USA
      Mike DEWHIRST, Ferrari Challenge Driver
      GBR
      Mike
      DEWHIRST
      78
      Dick Lovett Swindon · UK
      GER
      Josef
      Schumacher
      188
      Eberlein - Schumacher Racing · EU
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Gabe
      Hrib
      102
      Ferrari of Atlanta · USA
      302
      Ferrari of Atlanta · FM
      AUS
      Antoine
      Gittany
      22
      Ferrari Sydney · AU
      USA
      Al
      Hegyi
      178
      Ferrari of Newport Beach · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Huseyin
      Sert
      55
      Maranello Sales · UK
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Eric
      Marston
      126
      Pellin Racing · EU
      26
      Ferrari of Westlake · USA
      Ferrari Challenge Japan driver
      JPN
      Hironori
      NOZAKI
      120
      Gran Testa Nagano · JP
      GER
      Otto
      Blank
      71
      Lueg Sportivo - Herter Racing · EU
      71
      Lueg Sportivo - Herter Racing · FM
      GER
      Sven
      SCHÖMER
      175
      Penske Sportwagen Hamburg · EU
      175
      Penske Sportwagen Hamburg · FM
      SUI
      Giuseppe
      Frascaro
      140
      Rossocorsa · EU
      140
      Rossocorsa · FM
      All the informations about Ferrari Challenge APAC Driver Hidehiko Hagiwara: statistics, news, images and videos.
      JPN
      Deske
      266
      Cornes Shiba · JP
      USA
      Ed
      Vartughian
      143
      Scottsdale Ferrari · USA
      USA
      Kevin
      Gutierrez
      21
      Ferrari of Fort Lauderdale · USA
      USA
      Richard
      Pineda
      152
      Ferrari of Washington · USA
      AUS
      David
      Frish
      170
      Ferrari Sydney · AU
      USA
      Paul
      Lin
      195
      Ferrari of Newport Beach · USA
      Haymandhra PILLAI, Ferrari Challenge UK Driver
      MAS
      Haymandhra
      PILLAI
      19
      Stratstone Colchester · UK
      SPA
      Rafael
      Duran
      27
      Formula Racing · EU
      38
      The Collection · USA
      27
      Formula Racing · FM
      Ferrari Challenge Europe
      ITA
      Maurizio
      Pitorri
      181
      Radicci Automobili - Bestlap · EU
      181
      Radicci Automobili - Bestlap · FM
      Boris Gideon, Ferrari Challenge Europe Driver
      GER
      Boris
      Gideon
      103
      Autohaus Ulrich · EU
      103
      Autohaus Ulrich · FM
      POR
      Alvaro José
      TRINDADE RAMOS
      150
      Santogal - Araujo Competiçao · EU
      150
      Santogal - Araujo Competiçao · FM
      ITA
      Enzo
      Trulli
      34
      RadicciAutomobili -SanasiRacing Team · EU
      AUS
      Mark
      Hudders
      1
      Ferrari Sydney · AU
      JPN
      Motohiko
      ISOZAKI
      105
      Cornes Motors Shiba · EU
      55
      CORNES Shiba · JP
      105
      Cornes Motors Shiba · FM
      JPN
      Z.
      Falcon
      111
      CORNES NAGOYA · JP
      USA
      Bruce
      CLEVELAND
      158
      Ferrari of Silicon Valley · USA
      Ferrari Challenge Japan Driver
      JPN
      Masaru
      Yoneda
      114
      Cornes Osaka · EU
      124
      CORNES Osaka · JP
      114
      Cornes Osaka · FM
      JPN
      COLD
      MAX
      15
      CORNES Osaka · JP
      DEN
      Andreas
      Bøgh-Sorensen
      7
      Formula Racing · EU
      FRA
      Henry
      Hassid
      67
      Kessel Racing · EU
      67
      Kessel Racing · FM
      Ferrari Corse Clienti - Official Drivers Challenge EU
      ITA
      Germano
      Salernitano
      116
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver - Andrea Levy
      ITA
      Andrea
      Levy
      170
      Radicci Automobili - Best Lap · EU
      170
      Rossocorsa · FM
      JPN
      Yamatatsu
      77
      Cornes Osaka · JP
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      John
      Lennon
      199
      Ferrari of San Francisco · USA
      JPN
      Motoyuki
      Hori
      213
      Cornes Osaka · JP
      MEX
      Esteban
      Beckmann
      8
      Ferrari of Seattle · USA
      208
      Ferrari of Seattle · FM
      JPN
      Norio
      Takaoka
      110
      Rosso Scuderia · JP
      Ferrari Challenge North America
      USA
      Manny
      Franco
      18
      Ferrari Lake Forest · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Calum
      Leathem
      95
      Charles Hurst · UK
      USA
      Joe
      Sposato
      184
      Ferrari Beverly Hills · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver. James Owen
      GBR
      James
      Owen
      40
      Meridien Modena - Engstler · EU
      40
      Meridien Modena - Engstler · FM
      SUI
      Jasin
      Ferati
      1
      Emil Frey Racing · EU
      1
      Emil Frey Racing · FM
      Christopher Cagnazzi, Ferrari Challenge Driver
      USA
      Christopher
      Cagnazzi
      19
      Ferrari of Long Island · USA
      GER
      Matt
      Rosner
      42
      MERTEL Motorsport · EU
      Jesus Mendoza, Ferrari Challenge Driver
      Jesus
      Mendoza
      157
      Ferrari of Silicon Vlley · USA
      CHN
      Chris
      Huang
      212
      Ferrari Richmond · AU
      JPN
      John
      Leo
      108
      CORNES Shiba · JP
      ITA
      Giammarco
      Marzialetti
      12
      Radicci Automobili - Best Lap - FCI · EU
      12
      Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · FM
      USA
      Luke
      French
      47
      Ferrari of Vancouver · USA
      ferrari challenge japan
      JPN
      Yasuhito
      Fukui
      122
      Cornes Shiba · EU
      101
      Cornes Shiba · JP
      122
      Cornes Shiba · FM
      USA
      Andrew
      Parker
      133
      andrew_parker · USA
      333
      Ferrari of Naples · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      John
      Marcar
      16
      Graypaul Birmingham · UK
      Ferrari Challenge NA 2025
      USA
      Michael
      Owens
      103
      Ferrari of Alberta · USA
      303
      Ferrari of Alberta · FM
      USA
      James
      Weiland
      118
      Rossocorsa · EU
      118
      Rossocorsa · FM
      Ferrari Challenge North America
      USA
      Omar
      Balkissoon
      33
      Ferrari of Fort Lauderdale · USA
      RAF
      David
      Akhobadze
      23
      Scuderia Monte-Carlo · EU
      23
      Scuderia Monte-Carlo · FM
      LEB
      Hassan
      Dabboussi
      111
      Formula Racing · EU
      111
      Formula Racing · FM
      Bryan Waltersdorf, Ferrari Challenge Driver
      USA
      Bryan
      Waltersdorf
      111
      Continental AutoSports · USA
      311
      Continental AutoSports · FM
      VEN
      Angelo
      Fontana
      80
      Rossocorsa · EU
      GER
      Björn
      Grossmann
      26
      B.I. Corse - octane126 · EU
      26
      B.I. Corse - octane126 · FM
      Ferrari Challenge NA 2025
      USA
      Massimo
      Perrina
      27
      Ferrari of Seattle · USA
      227
      Ferrari of Seattle · FM
      AUS
      Tony
      Baildon
      113
      Ferrari Brisbane · AU
      JPN
      Hiroyuki
      Katayama
      125
      Cornes Osaka · JP
      222
      Cornes Osaka · AU
      Anthony Decarlo, driver in Ferrari Challenge NA - USA.
      USA
      Anthony
      Decarlo
      100
      Wide World Ferrari · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Sean
      Ran
      85
      HR Owen · UK
      BEL
      Robin
      Maes
      102
      Monza N.V. · EU
      Giuseppe Ramelli, Ferrari Challenge Driver
      ITA
      Giuseppe
      Ramelli
      172
      Pellin Racing · EU
      Fouad AL GHANIM, Ferrari Challenge Europe Driver
      KWT
      Fouad
      ALGHANIM
      157
      Rossocorsa - Kuwait Automobile & Trading Co. · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Peter
      HUNTER
      82
      Stratstone Manchester · UK
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Joseph
      Dean
      12
      Stratstone Colchester · UK
      Dave Musial Jr, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
      USA
      Dave
      Musial Jr
      31
      Ferrari of Lake Forest · USA
      GER
      Danilo
      Del Favero
      9
      Penske Sportwagen Hamburg · EU
      9
      Penske Sportwagen Hamburg · FM
      USA
      Johnny
      Kaminskey
      2
      Ferrari of Long Island · USA
      202
      Ferrari of Long Island · FM
      JPN
      Satoru
      KAKO
      118
      M.Auto Italia · JP
      N. M., Ferrari Challenge Europe Driver
      ITA
      N.
      M.
      87
      Rossocorsa · EU
      USA
      Wai
      Lau
      113
      Ron Tonkin Gran Turismo · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Jonathan
      SATCHELL
      7
      HR Owen · UK
      JPN
      Yoshifumi
      KOMATSU
      123
      Nicole Competizione · JP
      FRA
      Alex
      Fox
      139
      YANASE Fiorano Motori · EU
      139
      YANASE Fiorano Motori · JP
      139
      YANASE Fiorano Motori · FM
      MON
      Willem
      Van Der Vorm
      182
      Scuderia Monte-Carlo · EU
      182
      Scuderia Monte-Carlo · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Paul
      Dixon
      13
      Dick Lovett Swindon · UK
      JPN
      Shuichi
      Koga
      242
      Ideal · JP
      AUS
      Enzo
      Cheng
      117
      Ferrari Sydney · AU
      USA
      Helen
      Chu
      115
      Ferrari of San Diego · USA
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Sebastian
      Mascaro
      29
      Ferrari of Tampa Bay · USA
      229
      Ferrari of Central Florida · FM
      USA
      David
      Williams
      128
      Ferrari of Central Florida · USA
      328
      Ferrari of Central Florida · FM
      USA
      Ethan
      McWilliams
      32
      Boardwalk Ferrari · USA
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Yahn
      Bernier
      123
      Rossocorsa · EU
      132
      Ferrari of Seattle · USA
      332
      Ferrari of Seattle · FM
      JPN
      Tsutomu
      Shimoyama
      128
      CORNES Shiba · JP
      ferrari challenge japan
      JPN
      Anna
      INOTSUME
      3
      Auto Speciale · JP
      AUT
      Ernst
      Kirchmayr
      106
      Kessel Racing · EU
      21
      Twin Cities Performance · USA
      99
      Kessel AUTO · AU
      106
      Kessel Racing · FM
      USA
      Matthew
      Diehl
      39
      Ferrari of Fort Lauderdale · USA
      AUS
      Aemel
      Nordin
      100
      Zagame Autosport · AU
      JPN
      Takeshi
      Shogaki
      196
      Cornes Shiba · JP
      USA
      Henry
      Hummel
      129
      Ferrari of Lake Forest · USA
      Bernard Gomez, Ferrari Challenge Driver
      USA
      Bernard
      Gomez
      148
      Ferrari of Houston · USA
      USA
      Matthew
      Herfield
      181
      Ferrari Philadelphia · USA
      381
      Ferrari Philadelphia · FM
      SUI
      Qwin
      WIETLISBACH
      22
      Emil Frey Racing · EU
      LEB
      Talal
      SHAIR
      124
      Scuderia Lebanon · EU
      GER
      Michael
      MARTIN
      109
      Maranello Motors – Schumacher Racing · EU
      109
      Maranello Motors · FM
      Luigi
      Coluccio
      45
      Rossocorsa · EU
      45
      Rossocorsa · FM
      USA
      Brandon
      KRUSE
      37
      Ferrari of Central Florida · USA
      JPN
      Norikazu
      Shibata
      110
      CORNES Osaka · EU
      181
      CORNES Osaka · JP
      181
      CORNES Osaka · AU
      110
      Formula Racing · FM
      Friedrich
      MÜLLER
      155
      Gohm Motorsport · EU
      155
      Gohm Motorsport - Engstler · FM
      SUI
      Felix
      Hirsiger
      30
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      30
      Ineco - Reparto Corse RAM · FM
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Rachel
      Bayless
      110
      Cauley Ferrari of Detroit · USA
      CAN
      Eric
      Cheung
      198
      Formula Racing · EU
      USA
      William
      Naranjo
      107
      The Collection · USA
      ITA
      Stefano
      Inama
      144
      Modena Cars - D&C Racing · EU
      Ferrari Challenge North America
      USA
      Brent
      Holden
      114
      Ferrari of Seattle · USA
      USA
      Brad
      FAUVRE
      66
      Ferraro of San Francisco · USA
      266
      Ferrari of San Francisco · FM
      USA
      Steve
      Check
      124
      Ferrari of Rancho Mirage · USA
      LEB
      Faysal
      SHAIR
      5
      Scuderia Lebanon · EU
      USA
      Michael
      Porter
      22
      Ferrari of Seattle · USA
      UK
      Bradley
      Yates
      11
      Charles Hurst · UK
      ITA
      Manuela
      Gostner
      193
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      193
      Ineco - Reparto Corse RAM · FM
      JPN
      Nobuhiro
      Imada
      44
      Formula Racing · EU
      4
      Rosso Scuderia · JP
      44
      Formula Racing · FM
      JPN
      Tadao
      Uematsu
      16
      Cornes Shiba · JP
      CAN
      Benoit
      Bergeron
      12
      Ferrari of Quebec · USA
      GBR
      Andrew
      MORROW
      4
      Charles Hurst · EU
      4
      Charles Hurst · FM
      ryutaro saito, Ferrari challenge japan
      JPN
      Ryutaro
      Saito
      127
      MID Sapporo · JP
      VIEW ALL DRIVERS