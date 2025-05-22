Formula 3: Monaco for the first time

Maranello 22 May 2025

Rafael Camara e Tuukka Taponen affronteranno per la prima volta lo storico tracciato del Principato: la sfida sarà trovare il limite della pista nel minor tempo possibile.

La stagione 2025 del campionato di Formula 3 è entrata nel vivo. Concluso il weekend di Imola non c’è stato molto tempo per tirare il fiato, e dopo un’intensa seduta al simulatore tra le giornate di lunedì e martedì, i piloti sono ripartiti alla volta del Principato di Monaco. Il quarto appuntamento in calendario è indubbiamente tra i più attesi: c’è chi ritiene il tracciato di Monte Carlo un po' anacronistico, considerati gli standard attuali, ma il fascino del circuito cittadino che vanta la più lunga tradizione nella storia del motorsport non accusa cali.

Esordienti. Per Rafael Camara e Tuukka Taponen sarà un fine settimana molto sentito. Entrambi non hanno mai avuto l’opportunità di correre in precedenza sul circuito di Monte Carlo e saranno chiamati a familiarizzare il più velocemente possibile con le 19 curve che sono state lo scenario di grandi imprese nel corso di 75 anni di storia. Tra le atipicità del weekend monegasco c’è anche un programma diverso dal solito, con la sessione di prove libere che si disputerà giovedì. “Saranno 45 minuti molto importanti – ha commentato Taponen –. L’obiettivo è completare più giri possibili per trovare il miglior feeling con il circuito”. Sia Tuukka e Rafael sono reduci dal buon weekend di Imola, ma entrambi sono coscienti che le caratteristiche di Monaco non consentono di trovare riferimenti con le piste affrontate in questa prima parte di stagione. “A Imola abbiamo fatto un buon passo avanti in termini di performance delle monoposto – ha ribadito Taponen – ma a Monte Carlo sarà una storia completamente diversa. È difficile lanciarsi in pronostici perché non abbiamo riscontri precedenti su quella tipologia di curve e con il setup che utilizzeremo. È un po' un salto nel buio, ma in un certo senso fa parte del fascino di questo appuntamento”.

Rafael. Anche per Camara il feeling con la pista sarà da scoprire giro dopo giro. Lo stato di forma confermato da Rafael in questa prima parte di stagione sarà un base importante da cui iniziare il fine settimana, con l’imperativo di sfruttare al massimo la sessione di prove libere. Con due vittorie e una terza posizione conquistante nelle feature race dei precedenti tre appuntamenti, Camara al momento può contare su una solida leadership nella classifica generale con 75 punti all’attivo e 23 di margine sul primo degli inseguitori.

Programma. La sessione di prove libere che darà inizio al weekend di Monte Carlo scatterà giovedì alle ore 13.10 CEST. Venerdì sono in programma le qualifiche (11.05) suddivise in due gruppi con quindici piloti ciascuno per ovviare ai problemi di traffico. I risultati delle sessioni determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza, mentre la pole