Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 maggio in occasione del Motor Valley Fest al Museo Enzo Ferrari di Modena con il biglietto di ingresso sarà inclusa la consegna della locandina dedicata alla mostra “One of a Kind” a tutti i visitatori.

ESPOSIZIONE GAMMA FERRARI

Dal 2 al 5 maggio, durante tutta la durata del Motor Valley Fest, saranno esposte nel piazzale antistante l’ingresso del Museo alcuni esemplari delle Ferrari attualmente in gamma.

ATTIVITA’ SPECIALI

Durante il fine settimana sarà possibile anche assistere a una speciale performance dal vivo di artigiani, altamente specializzati, all’interno dell’area espositiva del Museo con la partecipazione di:

Afro Gibellini in collaborazione con la collezione Modenart per una dimostrazione di lastratura;

Schedoni per una dimostrazione della lavorazione della pelletteria;

Coinart per una dimostrazione del processo di smaltatura artigianale dei loghi.

Gli appuntamenti sono aperti ai visitatori sabato 4 e domenica 5 a partire dalle ore 11:00.

APERTURA STRAORDINARIA

Sabato 4 maggio il MEF sarà aperto fino alle 24 con la possibilità di usufruire della speciale tariffa di 18 Euro a partire dalle 19. Sono previste anche delle visite guidate gratuite in italiano e in inglese, fino ad esaurimento posti , in programma ogni mezz’ora fino alle 22.30.

Il piazzale esterno del Museo sarà accessibile liberamente con l’animazione di un live set e un’area dedicata all’aperitivo con buffet. Anche il Museo Enzo Ferrari Bistrot rimarrà aperto proponendo un menù a tema per l’occasione.

Da non perdere l’occasione, nel corso della serata, di assistere ad un recital dal vivo che spazierà dall’opera alla musica tradizionale e cross-over organizzato in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti.

Progetto motori con le scuole del territorio

Sabato 4 maggio saranno allestite anche delle aree espositive per presentato al pubblico il progetto relativo ai motori che vede coinvolte quattro scuole del territorio con la possibilità di votazione per i possessori del biglietto d’ingresso a partire dalle ore 09:30 fino alle 14:30.

Altre attività

I visitatori del Museo potranno usufruire anche della navetta gratuita andata/ritorno per Maranello, fino ad esaurimento posti, per completare la visita al Museo Ferrari. Sarà anche possibile includere nel percorso la visita alla Casa Museo Luciano Pavarotti con la possibilità di usufruire di uno sconto combinato per tutta la durata del Motor Valley Fest presentando alla cassa i biglietti dei Musei Ferrari.

Prenotazione navetta 3 - 4 - 5 MAGGIO 2024

Alle famiglie con bambini fino a 12 anni sarà dedicata, come attività gratuita, una caccia al tesoro sul tema delle mostre attualmente in corso al museo.

INFO

Tel: 059 4397979

Mail: museo@ferarri.com