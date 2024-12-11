Ferrari logo
Ferrari logo

    Ferrari Challenge Australasia

    Sydney

    2-4 May 2025
    Turns
    • LocationSydneyAustralia
    • Circuit Length3930 m

    FERRARI CHALLENGE

    AUS
    Aemel
    Nordin
    100
    Zagame Autosport · AU
    yamato yamaguchi ferrari challenge japan
    JPN
    Yamato
    Yamaguchi
    144
    Ideal · JP
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Joseph
    Dean
    12
    Stratstone Colchester · UK
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Lisa Clark
    USA
    Lisa
    Clark
    130
    Pellin Racing · EU
    127
    Ferrari Beverly Hills · USA
    327
    Ferrari Beverly Hills · FM
    DEN
    Henrik
    Kamstrup
    113
    Formula Racing · EU
    113
    Formula Racing · FM
    CZE
    Martin
    HAVAS
    82
    Scuderia Praha Racing · EU
    82
    Scuderia Praha Racing · FM
    BEL
    Robin
    Maes
    102
    Monza N.V. · EU
    Darren Bernstein, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Darren
    Bernstein
    169
    Ferrari of Washington · USA
    Paul Rogers, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Paul
    Rogers
    20
    HR Owen · UK
    AUS
    Misho
    Stephan
    212
    Ferrari Sydney · AU
    JPN
    Michito
    Hirota
    112
    Gran Testa Nagano · JP
    Corinna Gostner, Ferrari Challenge Europe Driver
    ITA
    Corinna
    Gostner
    173
    CDP - MP Racing · EU
    173
    CDP - MP Racing · FM
    ITA
    Thomas
    Gostner
    151
    CDP - MP Racing · EU
    161
    CDP - MP Racing · FM
    Anthony Decarlo, driver in Ferrari Challenge NA - USA.
    USA
    Anthony
    Decarlo
    100
    Wide World Ferrari · USA
    Ferrari Challenge NA 2025
    USA
    Michael
    Owens
    103
    Ferrari of Alberta · USA
    303
    Ferrari of Alberta · FM
    FRA
    Henry
    Hassid
    67
    Kessel Racing · EU
    67
    Kessel Racing · FM
    Ferrari Challenge North America
    USA
    Manny
    Franco
    18
    Ferrari Lake Forest · USA
    LEB
    Talal
    SHAIR
    124
    Scuderia Lebanon · EU
    Ferrari Challenge Japan Driver
    JPN
    Masaru
    Yoneda
    114
    Cornes Osaka · EU
    124
    CORNES Osaka · JP
    114
    Cornes Osaka · FM
    GER
    Danilo
    Del Favero
    9
    Penske Sportwagen Hamburg · EU
    9
    Penske Sportwagen Hamburg · FM
    USA
    Ed
    Vartughian
    143
    Scottsdale Ferrari · USA
    USA
    Helen
    Chu
    115
    Ferrari of San Diego · USA
    JPN
    Masafumi
    HIWATASHI
    129
    European Version · JP
    ARG
    Franco
    Girolami
    72
    Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
    LEB
    Faysal
    SHAIR
    5
    Scuderia Lebanon · EU
    AUS
    Mark
    Hudders
    1
    Ferrari Sydney · AU
    BEL
    Guy
    Fawe
    120
    Scuderia FMA · EU
    120
    Scuderia FMA · FM
    USA
    Joseph
    Rubbo
    28
    Ferrari of Long Island · USA
    Christopher Cagnazzi, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Christopher
    Cagnazzi
    19
    Ferrari of Long Island · USA
    SUI
    Giuseppe
    Frascaro
    140
    Rossocorsa · EU
    140
    Rossocorsa · FM
    Haymandhra PILLAI, Ferrari Challenge UK Driver
    MAS
    Haymandhra
    PILLAI
    19
    Stratstone Colchester · UK
    USA
    Kevin
    ORSINI
    116
    Wide World Ferrari · USA
    316
    Wide World Ferrari · FM
    Miki Koyama, ferrari challenge japan
    JPN
    Miki
    Koyama
    88
    M.Auto Italia · JP
    USA
    Eric
    Pan
    55
    Ferrari Beverly Hills · USA
    AUS
    Tony
    Baildon
    113
    Ferrari Brisbane · AU
    JPN
    Baby
    Kei
    275
    Cornes Osaka · AU
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Darren
    HOWELL
    183
    JCT600 Leeds · EU
    5
    JCT600 Leeds · UK
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Gregory
    HOPKINS
    14
    Foreign Cars Italia · USA
    Ferrari Challenge North America
    USA
    Brent
    Holden
    114
    Ferrari of Seattle · USA
    JPN
    Masahiro
    Otsuka
    138
    Cornes Osaka · JP
    Friedrich
    MÜLLER
    155
    Gohm Motorsport · EU
    155
    Gohm Motorsport - Engstler · FM
    USA
    Matthew
    Herfield
    181
    Ferrari Philadelphia · USA
    381
    Ferrari Philadelphia · FM
    USA
    Paul
    Lin
    195
    Ferrari of Newport Beach · USA
    CHL
    Osvaldo
    Gaio
    193
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    DEN
    Andreas
    Bøgh-Sorensen
    7
    Formula Racing · EU
    GER
    Amin
    Arefpour
    88
    Riller & Schnauck · EU
    88
    Riller & Schnauck · FM
    Anders BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
    DEN
    Anders
    Bidstrup
    29
    Formula Racing · EU
    JPN
    Masahiro
    Taguchi
    105
    Ferrari Brisbane · AU
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Rey Acosta
    USA
    Rey
    Acosta
    107
    The Collection · EU
    7
    The Collection · USA
    207
    The Collection · FM
    MON
    Willem
    Van Der Vorm
    182
    Scuderia Monte-Carlo · EU
    182
    Scuderia Monte-Carlo · FM
    GBR
    Oscar Lee
    Ryndziewicz
    121
    Kessel Racing · EU
    21
    Graypaul Glasgow · UK
    121
    Kessel Racing · FM
    JPN
    Yasutaka
    Shirasaki
    19
    Rosso Scuderia · JP
    JPN
    Norio
    Takaoka
    110
    Rosso Scuderia · JP
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Huseyin
    Sert
    55
    Maranello Sales · UK
    JPN
    Shuichi
    Koga
    242
    Ideal · JP
    JPN
    Tetsuo
    Matsumoto
    170
    CORNES Osaka · JP
    ITA
    David
    Gostner
    50
    CDP - MP Racing · EU
    50
    CDP - MP Racing · FM
    GER
    Josef
    Schumacher
    188
    Eberlein - Schumacher Racing · EU
    USA
    William
    Naranjo
    107
    The Collection · USA
    JPN
    Yoshifumi
    KOMATSU
    123
    Nicole Competizione · JP
    Ferrari Corse Clienti
    JPN
    Ryuichi
    Kunihiro
    192
    M-Auto Italia · JP
    USA
    Joe
    Sposato
    184
    Ferrari Beverly Hills · USA
    POR
    Cristiano
    Maciel
    130
    FBO Motor Sports · EU
    171
    FBO Motor Sports · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Anthony
    Davis
    4
    Continental AutoSports · USA
    JPN
    Z.
    Falcon
    111
    CORNES NAGOYA · JP
    Bernard Gomez, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Bernard
    Gomez
    148
    Ferrari of Houston · USA
    Paul Simmerson, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Paul
    Simmerson
    77
    Graypaul Birmingham · UK
    GER
    Otto
    Blank
    71
    Lueg Sportivo - Herter Racing · EU
    71
    Lueg Sportivo - Herter Racing · FM
    RAF
    David
    Akhobadze
    23
    Scuderia Monte-Carlo · EU
    23
    Scuderia Monte-Carlo · FM
    USA
    Slade
    Stewart
    10
    Ferrari of Silicon Valley · USA
    USA
    Jeffrey
    Nunberg
    142
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    Dan Magnuszewski, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Dan
    MAGNUSZEWSKI
    17
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Tibor Valint
    HUN
    Tibor
    Valint
    132
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    132
    Gohm Motorsport · FM
    USA
    Steve
    Check
    124
    Ferrari of Rancho Mirage · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Lance
    Cawley
    176
    Ferrari of Atlanta · USA
    CAN
    Mike
    Chen
    188
    Ferrari of Newport Beach · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Official Driver
    CAN
    Michael
    Louli
    112
    Ferrari of Ontario · USA
    GBR
    Andrew
    MORROW
    4
    Charles Hurst · EU
    4
    Charles Hurst · FM
    Bryan Waltersdorf, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Bryan
    Waltersdorf
    111
    Continental AutoSports · USA
    311
    Continental AutoSports · FM
    JPN
    Takashi
    Kurakawa
    155
    Gran Testa Nagano · JP
    USA
    Louis
    Flory
    183
    Ferrari of Houston · USA
    383
    Ferrari of Houston · FM
    AUT
    Alois
    Meir
    180
    Gohm Motorsport - Engstle · EU
    LTU
    Gerdas
    VENSLOVAS
    59
    Continental AutoSports · USA
    259
    Continental AutoSports · FM
    Jason McCarthy, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
    USA
    Jason
    McCarthy
    11
    Wide World Ferrari · USA
    USA
    Wai
    Lau
    113
    Ron Tonkin Gran Turismo · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Jonathan
    SATCHELL
    7
    HR Owen · UK
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Official Driver
    USA
    Roy
    Carroll
    121
    Foreign Cars Italia · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Eric
    Marston
    126
    Pellin Racing · EU
    26
    Ferrari of Westlake · USA
    JPN
    Motohiko
    ISOZAKI
    105
    Cornes Motors Shiba · EU
    55
    CORNES Shiba · JP
    105
    Cornes Motors Shiba · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Jarrett
    Bilicek
    122
    Ferrari of Central Florida · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Jeffery
    Kiel
    117
    Ferrari of Atlanta · USA
    JPN
    Hiroyuki
    Katayama
    125
    Cornes Osaka · JP
    222
    Cornes Osaka · AU
    USA
    Julia
    Dalosis
    144
    Ferrari of Naples · USA
    AUS
    Antoine
    Gittany
    22
    Ferrari Sydney · AU
    POL
    Dave
    Musial
    30
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver. James Owen
    GBR
    James
    Owen
    40
    Meridien Modena - Engstler · EU
    40
    Meridien Modena - Engstler · FM
    UK
    Bradley
    Yates
    11
    Charles Hurst · UK
    AUS
    Enzo
    Cheng
    117
    Ferrari Sydney · AU
    JPN
    Motoyuki
    Hori
    213
    Cornes Osaka · JP
    AUS
    Manu
    Nithianantha
    233
    Ferrari Brisbane · AU
    All the informations about Ferrari Challenge APAC Driver Hidehiko Hagiwara: statistics, news, images and videos.
    JPN
    Deske
    266
    Cornes Shiba · JP
    Stephen Chen, Ferrari Challenge Driver
    USA
    Stephen
    Chen
    123
    Ferrari of Houston · USA
    USA
    Fabian
    SPERMAN
    113
    The Collection · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Andreas König
    AUT
    Andreas
    KÖNIG
    104
    Emil Frey Racing · EU
    104
    Emil Frey Racing · FM
    CAN
    Michael
    MATHES
    5
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    MEX
    Esteban
    Beckmann
    8
    Ferrari of Seattle · USA
    208
    Ferrari of Seattle · FM
    NED
    Michael
    VERHAGEN
    18
    Ferrari Warszawa · EU
    33
    Ferrari Warszawa · FM
    ITA
    Stefano
    Inama
    144
    Modena Cars - D&C Racing · EU
    ITA
    Fabrizio
    Crestani
    87
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    null · FM
    Frank Szczesniak III, Pilota Ferrari Challenge
    USA
    Frank
    SZCZESNIAK III
    1
    Ferrari of Austin · USA
    FRA
    Alex
    Fox
    139
    YANASE Fiorano Motori · EU
    139
    YANASE Fiorano Motori · JP
    139
    YANASE Fiorano Motori · FM
    GER
    Björn
    Grossmann
    26
    B.I. Corse - octane126 · EU
    26
    B.I. Corse - octane126 · FM
    ITA
    Giammarco
    Marzialetti
    12
    Radicci Automobili - Best Lap - FCI · EU
    12
    Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · FM
    JPN
    J
    288
    Rosso Scuderia · JP
    AUS
    Paul
    Brockbank
    277
    Barbagallo Ferrari · AU
    Ferrari Challenge Japan driver
    JPN
    Hironori
    NOZAKI
    120
    Gran Testa Nagano · JP
    USA
    Charles
    Whittall
    166
    Ferrari of Central Florida · USA
    366
    Ferrari of Central Florida · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Gabe
    Hrib
    102
    Ferrari of Atlanta · USA
    302
    Ferrari of Atlanta · FM
    AUS
    David
    Trewern
    127
    Ferrari Gold Coast · AU
    Mike DEWHIRST, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Mike
    DEWHIRST
    78
    Dick Lovett Swindon · UK
    JPN
    Norikazu
    Shibata
    110
    CORNES Osaka · EU
    181
    CORNES Osaka · JP
    181
    CORNES Osaka · AU
    110
    Formula Racing · FM
    VEN
    Angelo
    Fontana
    80
    Rossocorsa · EU
    AUS
    David
    Frish
    170
    Ferrari Sydney · AU
    Christian Kinch, Ferrari Challenge Europe Driver
    SWE
    Christian
    Kinch
    128
    Formula Racing · EU
    128
    Formula Racing · FM
    Ferrari Challenge Europe
    SWE
    Tommy
    Lindroth
    127
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Rachel
    Bayless
    110
    Cauley Ferrari of Detroit · USA
    USA
    Michael
    Porter
    22
    Ferrari of Seattle · USA
    AUS
    Jim
    Pollicina
    7
    Ferrari Sydney · AU
    Boris Gideon, Ferrari Challenge Europe Driver
    GER
    Boris
    Gideon
    103
    Autohaus Ulrich · EU
    103
    Autohaus Ulrich · FM
    Paolo Scudieri, Ferrari Challenge Driver
    ITA
    Paolo
    Scudieri
    101
    Sa.Mo.Car · EU
    101
    Sa.Mo.Car · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Paul
    Dixon
    13
    Dick Lovett Swindon · UK
    GRE
    Zois
    SKRIMPIAS
    147
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    JPN
    Yu
    Liang Chen
    193
    Rosso Scuderia · JP
    JPN
    Yamatatsu
    77
    Cornes Osaka · JP
    ITA
    Fabrizio
    Fontana
    169
    Formula Racing · EU
    169
    Formula Racing · FM
    Ferrari Challenge North America
    USA
    Omar
    Balkissoon
    33
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    NZ
    Michael
    Walker
    164
    Zagame Autosport · AU
    USA
    Robert
    McWilliams
    23
    Boardwalk Ferrari · USA
    LEB
    Hassan
    Dabboussi
    111
    Formula Racing · EU
    111
    Formula Racing · FM
    SUI
    Jasin
    Ferati
    1
    Emil Frey Racing · EU
    1
    Emil Frey Racing · FM
    ITA
    Enzo
    Trulli
    34
    RadicciAutomobili -SanasiRacing Team · EU
    AUT
    Ernst
    Kirchmayr
    106
    Kessel Racing · EU
    21
    Twin Cities Performance · USA
    99
    Kessel AUTO · AU
    106
    Kessel Racing · FM
    GER
    Michael
    MARTIN
    109
    Maranello Motors – Schumacher Racing · EU
    109
    Maranello Motors · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Sebastian
    Mascaro
    29
    Ferrari of Tampa Bay · USA
    229
    Ferrari of Central Florida · FM
    USA
    Henry
    Hummel
    129
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Jay Schreibman, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
    USA
    Jay
    Schreibman
    51
    Cauley Ferrari of Detroit · USA
    Giuseppe Ramelli, Ferrari Challenge Driver
    ITA
    Giuseppe
    Ramelli
    172
    Pellin Racing · EU
    Luigi
    Coluccio
    45
    Rossocorsa · EU
    45
    Rossocorsa · FM
    Ferrari Challenge Japan Driver
    JPN
    Kanji
    YAGURA
    51
    CORNES Osaka · JP
    USA
    Melissa
    KOZYRA
    108
    Ferrari of Naples · USA
    308
    Ferrari of Naples · FM
    GER
    Jan Benedikt
    Sandmann
    186
    Kessel Racing · EU
    186
    Kessel Racing · FM
    MEX
    Javier Rodriguez
    Borgio
    177
    The Collection · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Steven
    DOPSON
    125
    Dick Lovett Swindon · EU
    25
    Dick Lovett Swindon · UK
    USA
    Joel
    Rose
    126
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Peter
    HUNTER
    82
    Stratstone Manchester · UK
    USA
    Johnny
    Kaminskey
    2
    Ferrari of Long Island · USA
    202
    Ferrari of Long Island · FM
    SUI
    Qwin
    WIETLISBACH
    22
    Emil Frey Racing · EU
    USA
    Matthew
    Diehl
    39
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    CAN
    Benoit
    Bergeron
    12
    Ferrari of Quebec · USA
    GBR
    Fedor
    Samorukov
    88
    HR Owen · UK
    USA
    Stephanie
    Herfield
    180
    Ferrari Philadelphia · USA
    380
    Ferrari Philadelphia · FM
    AUS
    Paul
    Van Loenhout
    213
    MC Corsa · AU
    JPN
    COLD
    MAX
    15
    CORNES Osaka · JP
    USA
    Grey
    Fauvre
    97
    Ferrari of San Francisco · USA
    Gilbert YATES, Ferrari Challenge UK Driver
    GBR
    Gilbert
    YATES
    10
    Charles Hurst · EU
    1
    Charles Hurst · UK
    10
    Charles Hurst · FM
    MEX
    Luis
    Perusquia
    119
    Rossocorsa · EU
    131
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    119
    Rossocorsa · FM
    Ferrari Challenge Europe
    GER
    Matthias
    Moser
    159
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    JPN
    Tsutomu
    Shimoyama
    128
    CORNES Shiba · JP
    USA
    Roberto
    Perrina
    55
    Ferrari of Seattle · USA
    255
    Ferrari of Seattle · FM
    Ferrari Challenge NA Driver
    CAN
    Martin
    Burrowes
    46
    Ferrari of Quebec · USA
    USA
    Alberto
    Duran
    137
    Formula Racing · EU
    164
    The Collection · USA
    JPN
    AKIHIRO
    TSUZUKI
    17
    Auto Speciale · JP
    USA
    Danny
    Patel
    187
    Ferrari of Central Florida · USA
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    Yahn
    Bernier
    123
    Rossocorsa · EU
    132
    Ferrari of Seattle · USA
    332
    Ferrari of Seattle · FM
    ferrari challenge japan
    JPN
    Yasuhito
    Fukui
    122
    Cornes Shiba · EU
    101
    Cornes Shiba · JP
    122
    Cornes Shiba · FM
    GBR
    John
    Dhillon
    151
    Formula Racing · EU
    151
    Formula Racing · FM
    USA
    Gary
    Ott
    106
    Ferrari Philadelphia · USA
    Jacob BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
    DEN
    Jacob
    Bidstrup
    51
    Formula Racing · EU
    JPN
    Shintaro
    AKATSU
    115
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    115
    Ineco - Reparto Corse RAM · FM
    USA
    Luke
    French
    47
    Ferrari of Vancouver · USA
    ITA
    Manuela
    Gostner
    193
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    193
    Ineco - Reparto Corse RAM · FM
    USA
    Brad
    Evans
    151
    Ferrari of San Antonio · USA
    351
    Ferrari of San Antonio · FM
    JPN
    Satoru
    KAKO
    118
    M.Auto Italia · JP
    BEL
    Gilles
    Renmans
    77
    Francorchamps Motors Brussels · EU
    77
    Francorchamps Motors Brussels · FM
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Calum
    Leathem
    95
    Charles Hurst · UK
    USA
    John
    Viskup
    189
    Boardwalk Ferrari · USA
    CAN
    Eric
    Cheung
    198
    Formula Racing · EU
    Herbert
    GEISS
    11
    Maranello Motors - Pro Racing · EU
    11
    Maranello Motors - Pro Racing · FM
    USA
    Andrew
    Parker
    133
    andrew_parker · USA
    333
    Ferrari of Naples · FM
    USA
    Tom
    Petramalo
    138
    Ferrari of Seattle · USA
    338
    Ferrari of Seattle · FM
    JPN
    Tadao
    Uematsu
    16
    Cornes Shiba · JP
    GER
    Hanno
    Laskowski
    85
    Emil Frey Racing · EU
    85
    Emil Frey Racing · FM
    ITA
    Vincenzo
    Scarpetta
    90
    Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
    90
    Radicci Automobili · FM
    USA
    Stephen
    EARLE
    100
    Kessel Racing · EU
    100
    Kessel Racing · FM
    ryutaro saito, Ferrari challenge japan
    JPN
    Ryutaro
    Saito
    127
    MID Sapporo · JP
    ferrari challenge japan
    JPN
    Anna
    INOTSUME
    3
    Auto Speciale · JP
    USA
    Kevin
    Gutierrez
    21
    Ferrari of Fort Lauderdale · USA
    ferrari challenge japan
    KOR
    Phil
    Kim
    107
    Nicole Competizione · JP
    Dave Musial Jr, driver in Ferrari Challenge Europe - USA
    USA
    Dave
    Musial Jr
    31
    Ferrari of Lake Forest · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Sean
    Ran
    85
    HR Owen · UK
    GER
    Matt
    Rosner
    42
    MERTEL Motorsport · EU
    JPN
    John
    Leo
    108
    CORNES Shiba · JP
    Ferrari Challenge North America 2024
    USA
    John
    Horejsi
    67
    Ferrari of Vancouver · USA
    NED
    Fons
    Scheltema
    177
    Kessel Racing · EU
    177
    Kessel Racing · FM
    GBR
    Germana
    TOGNELLA
    168
    Ineco Reparto Corse RAM · EU
    ITA
    Max
    MUGELLI
    3
    CDP - Eureka Competition · EU
    3
    CDP - Eureka Competition · FM
    USA
    David
    Williams
    128
    Ferrari of Central Florida · USA
    328
    Ferrari of Central Florida · FM
    AUS
    Cameron
    CAMPBELL
    23
    Ferrari Richmond · AU
    Jesus Mendoza, Ferrari Challenge Driver
    Jesus
    Mendoza
    157
    Ferrari of Silicon Vlley · USA
    JPN
    Yuga
    Furutani
    27
    Auto Speciale · JP
    SPA
    Rafael
    Duran
    27
    Formula Racing · EU
    38
    The Collection · USA
    27
    Formula Racing · FM
    HKG
    Charles
    Chan
    133
    Formula Racing · EU
    133
    Formula Racing · FM
    USA
    Dylan
    Medler
    15
    The Collection · EU
    15
    The Collection · USA
    15
    The Collection · FM
    USA
    James
    Weiland
    118
    Rossocorsa · EU
    118
    Rossocorsa · FM
    Ferrari Corse Clienti - Official Drivers Challenge EU
    ITA
    Germano
    Salernitano
    116
    Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
    USA
    Brandon
    KRUSE
    37
    Ferrari of Central Florida · USA
    USA
    Dana
    GOODWIN
    155
    Ferrari of Seattle · USA
    JPN
    Nobuhiro
    Imada
    44
    Formula Racing · EU
    4
    Rosso Scuderia · JP
    44
    Formula Racing · FM
    Ferrari Challenge Europe
    ITA
    Maurizio
    Pitorri
    181
    Radicci Automobili - Bestlap · EU
    181
    Radicci Automobili - Bestlap · FM
    AUS
    Jarrod
    Ferrari
    277
    Barbagallo Ferrari · AU
    JPN
    Takeshi
    Shogaki
    196
    Cornes Shiba · JP
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    John
    Marcar
    16
    Graypaul Birmingham · UK
    USA
    Richard
    Pineda
    152
    Ferrari of Washington · USA
    AUS
    Brian
    Cook
    3
    Ferrari of Seattle · USA
    N. M., Ferrari Challenge Europe Driver
    ITA
    N.
    M.
    87
    Rossocorsa · EU
    KGZ
    Ruslan
    SADREEV
    166
    Scuderia Praha Racing · EU
    JPN
    Hiroyasu
    Sahara
    116
    CORNES NAGOYA · JP
    SUI
    Felix
    Hirsiger
    30
    Ineco - Reparto Corse RAM · EU
    30
    Ineco - Reparto Corse RAM · FM
    AUS
    Rod
    Wilson
    9
    Ferrari Richmond · AU
    GER
    Sven
    SCHÖMER
    175
    Penske Sportwagen Hamburg · EU
    175
    Penske Sportwagen Hamburg · FM
    ITA
    Marco
    Zanasi
    69
    Motor Service - Pinetti Motorsport M · EU
    69
    Motor Service - Pinetti Motorsport · FM
    Pranav VANGALA, Ferrari Challenge Driver
    GBR
    Pranav
    VANGALA
    18
    HR Owen · EU
    29
    HR Owen · UK
    18
    HR Owen · FM
    Ferrari Challenge NA 2025
    USA
    Massimo
    Perrina
    27
    Ferrari of Seattle · USA
    227
    Ferrari of Seattle · FM
    USA
    Ethan
    McWilliams
    32
    Boardwalk Ferrari · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver - Andrea Levy
    ITA
    Andrea
    Levy
    170
    Radicci Automobili - Best Lap · EU
    170
    Rossocorsa · FM
    JPN
    Masaharu
    KATSUMATA
    102
    Nicole Competizione · JP
    CHN
    Chris
    Huang
    212
    Ferrari Richmond · AU
    USA
    Bruce
    CLEVELAND
    158
    Ferrari of Silicon Valley · USA
    Fouad AL GHANIM, Ferrari Challenge Europe Driver
    KWT
    Fouad
    ALGHANIM
    157
    Rossocorsa - Kuwait Automobile & Trading Co. · EU
    USA
    Ram
    Chada
    125
    Ferrari of Central New Jersey · USA
    USA
    Al
    Hegyi
    178
    Ferrari of Newport Beach · USA
    Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
    GBR
    Bal
    Sidhu
    23
    HR Owen · UK
    AUS
    Nigel
    Hunt
    109
    Ferrari Richmond · AU
    GRE
    Aleksei
    KOMAROV
    199
    Scuderia Praha Racing · EU
    199
    Scuderia Praha Racing · FM
    POR
    Alvaro José
    TRINDADE RAMOS
    150
    Santogal - Araujo Competiçao · EU
    150
    Santogal - Araujo Competiçao · FM
    Ferrari Challenge NA Driver 2025
    USA
    John
    Lennon
    199
    Ferrari of San Francisco · USA
    CZE
    Hendrik
    VIOL
    92
    Scuderia Praha Racing · EU
    92
    Scuderia Praha Racing · FM
    USA
    Brad
    FAUVRE
    66
    Ferraro of San Francisco · USA
    266
    Ferrari of San Francisco · FM
    VIEW ALL DRIVERS