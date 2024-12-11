Ferrari logo
Ferrari Challenge Australasia
Sydney
2-4 May 2025
05 Jan
Corse Clienti
29 Dec 2025
Corse Clienti
23 Dec 2025
Corse Clienti
Results
R
e
s
u
l
t
s
Free Practice 2
Download
Qualifying
Download
Grid 1
Download
Race 1
Download
Qualifying 2
Download
Grid 2
Download
Race 2
Download
car
F
e
r
r
a
r
i
2
9
6
C
h
a
l
l
e
n
g
e
8
8
c
h
a
l
l
e
n
g
e
e
v
o
Race Track
Turns
Location
Sydney
Australia
Circuit Length
3930 m
5
DRIVERS
F
E
R
R
A
R
I
C
H
A
L
L
E
N
G
E
AUS
Aemel
Nordin
100
Zagame Autosport · AU
JPN
Yamato
Yamaguchi
144
Ideal · JP
GBR
Joseph
Dean
12
Stratstone Colchester · UK
USA
Lisa
Clark
130
Pellin Racing · EU
127
Ferrari Beverly Hills · USA
327
Ferrari Beverly Hills · FM
DEN
Henrik
Kamstrup
113
Formula Racing · EU
113
Formula Racing · FM
CZE
Martin
HAVAS
82
Scuderia Praha Racing · EU
82
Scuderia Praha Racing · FM
BEL
Robin
Maes
102
Monza N.V. · EU
USA
Darren
Bernstein
169
Ferrari of Washington · USA
GBR
Paul
Rogers
20
HR Owen · UK
AUS
Misho
Stephan
212
Ferrari Sydney · AU
JPN
Michito
Hirota
112
Gran Testa Nagano · JP
ITA
Corinna
Gostner
173
CDP - MP Racing · EU
173
CDP - MP Racing · FM
ITA
Thomas
Gostner
151
CDP - MP Racing · EU
161
CDP - MP Racing · FM
USA
Anthony
Decarlo
100
Wide World Ferrari · USA
USA
Michael
Owens
103
Ferrari of Alberta · USA
303
Ferrari of Alberta · FM
FRA
Henry
Hassid
67
Kessel Racing · EU
67
Kessel Racing · FM
USA
Manny
Franco
18
Ferrari Lake Forest · USA
LEB
Talal
SHAIR
124
Scuderia Lebanon · EU
JPN
Masaru
Yoneda
114
Cornes Osaka · EU
124
CORNES Osaka · JP
114
Cornes Osaka · FM
GER
Danilo
Del Favero
9
Penske Sportwagen Hamburg · EU
9
Penske Sportwagen Hamburg · FM
USA
Ed
Vartughian
143
Scottsdale Ferrari · USA
USA
Helen
Chu
115
Ferrari of San Diego · USA
JPN
Masafumi
HIWATASHI
129
European Version · JP
ARG
Franco
Girolami
72
Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
LEB
Faysal
SHAIR
5
Scuderia Lebanon · EU
AUS
Mark
Hudders
1
Ferrari Sydney · AU
BEL
Guy
Fawe
120
Scuderia FMA · EU
120
Scuderia FMA · FM
USA
Joseph
Rubbo
28
Ferrari of Long Island · USA
USA
Christopher
Cagnazzi
19
Ferrari of Long Island · USA
SUI
Giuseppe
Frascaro
140
Rossocorsa · EU
140
Rossocorsa · FM
MAS
Haymandhra
PILLAI
19
Stratstone Colchester · UK
USA
Kevin
ORSINI
116
Wide World Ferrari · USA
316
Wide World Ferrari · FM
JPN
Miki
Koyama
88
M.Auto Italia · JP
USA
Eric
Pan
55
Ferrari Beverly Hills · USA
AUS
Tony
Baildon
113
Ferrari Brisbane · AU
JPN
Baby
Kei
275
Cornes Osaka · AU
GBR
Darren
HOWELL
183
JCT600 Leeds · EU
5
JCT600 Leeds · UK
USA
Gregory
HOPKINS
14
Foreign Cars Italia · USA
USA
Brent
Holden
114
Ferrari of Seattle · USA
JPN
Masahiro
Otsuka
138
Cornes Osaka · JP
Friedrich
MÜLLER
155
Gohm Motorsport · EU
155
Gohm Motorsport - Engstler · FM
USA
Matthew
Herfield
181
Ferrari Philadelphia · USA
381
Ferrari Philadelphia · FM
USA
Paul
Lin
195
Ferrari of Newport Beach · USA
CHL
Osvaldo
Gaio
193
Ferrari of Central New Jersey · USA
DEN
Andreas
Bøgh-Sorensen
7
Formula Racing · EU
GER
Amin
Arefpour
88
Riller & Schnauck · EU
88
Riller & Schnauck · FM
DEN
Anders
Bidstrup
29
Formula Racing · EU
JPN
Masahiro
Taguchi
105
Ferrari Brisbane · AU
USA
Rey
Acosta
107
The Collection · EU
7
The Collection · USA
207
The Collection · FM
MON
Willem
Van Der Vorm
182
Scuderia Monte-Carlo · EU
182
Scuderia Monte-Carlo · FM
GBR
Oscar Lee
Ryndziewicz
121
Kessel Racing · EU
21
Graypaul Glasgow · UK
121
Kessel Racing · FM
JPN
Yasutaka
Shirasaki
19
Rosso Scuderia · JP
JPN
Norio
Takaoka
110
Rosso Scuderia · JP
GBR
Huseyin
Sert
55
Maranello Sales · UK
JPN
Shuichi
Koga
242
Ideal · JP
JPN
Tetsuo
Matsumoto
170
CORNES Osaka · JP
ITA
David
Gostner
50
CDP - MP Racing · EU
50
CDP - MP Racing · FM
GER
Josef
Schumacher
188
Eberlein - Schumacher Racing · EU
USA
William
Naranjo
107
The Collection · USA
JPN
Yoshifumi
KOMATSU
123
Nicole Competizione · JP
JPN
Ryuichi
Kunihiro
192
M-Auto Italia · JP
USA
Joe
Sposato
184
Ferrari Beverly Hills · USA
POR
Cristiano
Maciel
130
FBO Motor Sports · EU
171
FBO Motor Sports · FM
USA
Anthony
Davis
4
Continental AutoSports · USA
JPN
Z.
Falcon
111
CORNES NAGOYA · JP
USA
Bernard
Gomez
148
Ferrari of Houston · USA
GBR
Paul
Simmerson
77
Graypaul Birmingham · UK
GER
Otto
Blank
71
Lueg Sportivo - Herter Racing · EU
71
Lueg Sportivo - Herter Racing · FM
RAF
David
Akhobadze
23
Scuderia Monte-Carlo · EU
23
Scuderia Monte-Carlo · FM
USA
Slade
Stewart
10
Ferrari of Silicon Valley · USA
USA
Jeffrey
Nunberg
142
Ferrari of Central New Jersey · USA
USA
Dan
MAGNUSZEWSKI
17
Ferrari of Fort Lauderdale · USA
HUN
Tibor
Valint
132
Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
132
Gohm Motorsport · FM
USA
Steve
Check
124
Ferrari of Rancho Mirage · USA
USA
Lance
Cawley
176
Ferrari of Atlanta · USA
CAN
Mike
Chen
188
Ferrari of Newport Beach · USA
CAN
Michael
Louli
112
Ferrari of Ontario · USA
GBR
Andrew
MORROW
4
Charles Hurst · EU
4
Charles Hurst · FM
USA
Bryan
Waltersdorf
111
Continental AutoSports · USA
311
Continental AutoSports · FM
JPN
Takashi
Kurakawa
155
Gran Testa Nagano · JP
USA
Louis
Flory
183
Ferrari of Houston · USA
383
Ferrari of Houston · FM
AUT
Alois
Meir
180
Gohm Motorsport - Engstle · EU
LTU
Gerdas
VENSLOVAS
59
Continental AutoSports · USA
259
Continental AutoSports · FM
USA
Jason
McCarthy
11
Wide World Ferrari · USA
USA
Wai
Lau
113
Ron Tonkin Gran Turismo · USA
GBR
Jonathan
SATCHELL
7
HR Owen · UK
USA
Roy
Carroll
121
Foreign Cars Italia · USA
USA
Eric
Marston
126
Pellin Racing · EU
26
Ferrari of Westlake · USA
JPN
Motohiko
ISOZAKI
105
Cornes Motors Shiba · EU
55
CORNES Shiba · JP
105
Cornes Motors Shiba · FM
USA
Jarrett
Bilicek
122
Ferrari of Central Florida · USA
USA
Jeffery
Kiel
117
Ferrari of Atlanta · USA
JPN
Hiroyuki
Katayama
125
Cornes Osaka · JP
222
Cornes Osaka · AU
USA
Julia
Dalosis
144
Ferrari of Naples · USA
AUS
Antoine
Gittany
22
Ferrari Sydney · AU
POL
Dave
Musial
30
Ferrari of Lake Forest · USA
GBR
James
Owen
40
Meridien Modena - Engstler · EU
40
Meridien Modena - Engstler · FM
UK
Bradley
Yates
11
Charles Hurst · UK
AUS
Enzo
Cheng
117
Ferrari Sydney · AU
JPN
Motoyuki
Hori
213
Cornes Osaka · JP
AUS
Manu
Nithianantha
233
Ferrari Brisbane · AU
JPN
Deske
266
Cornes Shiba · JP
USA
Stephen
Chen
123
Ferrari of Houston · USA
USA
Fabian
SPERMAN
113
The Collection · USA
AUT
Andreas
KÖNIG
104
Emil Frey Racing · EU
104
Emil Frey Racing · FM
CAN
Michael
MATHES
5
Ferrari of Central New Jersey · USA
MEX
Esteban
Beckmann
8
Ferrari of Seattle · USA
208
Ferrari of Seattle · FM
NED
Michael
VERHAGEN
18
Ferrari Warszawa · EU
33
Ferrari Warszawa · FM
ITA
Stefano
Inama
144
Modena Cars - D&C Racing · EU
ITA
Fabrizio
Crestani
87
Ineco - Reparto Corse RAM · EU
null · FM
USA
Frank
SZCZESNIAK III
1
Ferrari of Austin · USA
FRA
Alex
Fox
139
YANASE Fiorano Motori · EU
139
YANASE Fiorano Motori · JP
139
YANASE Fiorano Motori · FM
GER
Björn
Grossmann
26
B.I. Corse - octane126 · EU
26
B.I. Corse - octane126 · FM
ITA
Giammarco
Marzialetti
12
Radicci Automobili - Best Lap - FCI · EU
12
Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · FM
JPN
J
288
Rosso Scuderia · JP
AUS
Paul
Brockbank
277
Barbagallo Ferrari · AU
JPN
Hironori
NOZAKI
120
Gran Testa Nagano · JP
USA
Charles
Whittall
166
Ferrari of Central Florida · USA
366
Ferrari of Central Florida · FM
USA
Gabe
Hrib
102
Ferrari of Atlanta · USA
302
Ferrari of Atlanta · FM
AUS
David
Trewern
127
Ferrari Gold Coast · AU
GBR
Mike
DEWHIRST
78
Dick Lovett Swindon · UK
JPN
Norikazu
Shibata
110
CORNES Osaka · EU
181
CORNES Osaka · JP
181
CORNES Osaka · AU
110
Formula Racing · FM
VEN
Angelo
Fontana
80
Rossocorsa · EU
AUS
David
Frish
170
Ferrari Sydney · AU
SWE
Christian
Kinch
128
Formula Racing · EU
128
Formula Racing · FM
SWE
Tommy
Lindroth
127
Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
USA
Rachel
Bayless
110
Cauley Ferrari of Detroit · USA
USA
Michael
Porter
22
Ferrari of Seattle · USA
AUS
Jim
Pollicina
7
Ferrari Sydney · AU
GER
Boris
Gideon
103
Autohaus Ulrich · EU
103
Autohaus Ulrich · FM
ITA
Paolo
Scudieri
101
Sa.Mo.Car · EU
101
Sa.Mo.Car · FM
GBR
Paul
Dixon
13
Dick Lovett Swindon · UK
GRE
Zois
SKRIMPIAS
147
Ineco - Reparto Corse RAM · EU
JPN
Yu
Liang Chen
193
Rosso Scuderia · JP
JPN
Yamatatsu
77
Cornes Osaka · JP
ITA
Fabrizio
Fontana
169
Formula Racing · EU
169
Formula Racing · FM
USA
Omar
Balkissoon
33
Ferrari of Fort Lauderdale · USA
NZ
Michael
Walker
164
Zagame Autosport · AU
USA
Robert
McWilliams
23
Boardwalk Ferrari · USA
LEB
Hassan
Dabboussi
111
Formula Racing · EU
111
Formula Racing · FM
SUI
Jasin
Ferati
1
Emil Frey Racing · EU
1
Emil Frey Racing · FM
ITA
Enzo
Trulli
34
RadicciAutomobili -SanasiRacing Team · EU
AUT
Ernst
Kirchmayr
106
Kessel Racing · EU
21
Twin Cities Performance · USA
99
Kessel AUTO · AU
106
Kessel Racing · FM
GER
Michael
MARTIN
109
Maranello Motors – Schumacher Racing · EU
109
Maranello Motors · FM
USA
Sebastian
Mascaro
29
Ferrari of Tampa Bay · USA
229
Ferrari of Central Florida · FM
USA
Henry
Hummel
129
Ferrari of Lake Forest · USA
USA
Jay
Schreibman
51
Cauley Ferrari of Detroit · USA
ITA
Giuseppe
Ramelli
172
Pellin Racing · EU
Luigi
Coluccio
45
Rossocorsa · EU
45
Rossocorsa · FM
JPN
Kanji
YAGURA
51
CORNES Osaka · JP
USA
Melissa
KOZYRA
108
Ferrari of Naples · USA
308
Ferrari of Naples · FM
GER
Jan Benedikt
Sandmann
186
Kessel Racing · EU
186
Kessel Racing · FM
MEX
Javier Rodriguez
Borgio
177
The Collection · USA
GBR
Steven
DOPSON
125
Dick Lovett Swindon · EU
25
Dick Lovett Swindon · UK
USA
Joel
Rose
126
Ferrari of Lake Forest · USA
GBR
Peter
HUNTER
82
Stratstone Manchester · UK
USA
Johnny
Kaminskey
2
Ferrari of Long Island · USA
202
Ferrari of Long Island · FM
SUI
Qwin
WIETLISBACH
22
Emil Frey Racing · EU
USA
Matthew
Diehl
39
Ferrari of Fort Lauderdale · USA
CAN
Benoit
Bergeron
12
Ferrari of Quebec · USA
GBR
Fedor
Samorukov
88
HR Owen · UK
USA
Stephanie
Herfield
180
Ferrari Philadelphia · USA
380
Ferrari Philadelphia · FM
AUS
Paul
Van Loenhout
213
MC Corsa · AU
JPN
COLD
MAX
15
CORNES Osaka · JP
USA
Grey
Fauvre
97
Ferrari of San Francisco · USA
GBR
Gilbert
YATES
10
Charles Hurst · EU
1
Charles Hurst · UK
10
Charles Hurst · FM
MEX
Luis
Perusquia
119
Rossocorsa · EU
131
Ferrari of Central New Jersey · USA
119
Rossocorsa · FM
GER
Matthias
Moser
159
Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
JPN
Tsutomu
Shimoyama
128
CORNES Shiba · JP
USA
Roberto
Perrina
55
Ferrari of Seattle · USA
255
Ferrari of Seattle · FM
CAN
Martin
Burrowes
46
Ferrari of Quebec · USA
USA
Alberto
Duran
137
Formula Racing · EU
164
The Collection · USA
JPN
AKIHIRO
TSUZUKI
17
Auto Speciale · JP
USA
Danny
Patel
187
Ferrari of Central Florida · USA
USA
Yahn
Bernier
123
Rossocorsa · EU
132
Ferrari of Seattle · USA
332
Ferrari of Seattle · FM
JPN
Yasuhito
Fukui
122
Cornes Shiba · EU
101
Cornes Shiba · JP
122
Cornes Shiba · FM
GBR
John
Dhillon
151
Formula Racing · EU
151
Formula Racing · FM
USA
Gary
Ott
106
Ferrari Philadelphia · USA
DEN
Jacob
Bidstrup
51
Formula Racing · EU
JPN
Shintaro
AKATSU
115
Ineco - Reparto Corse RAM · EU
115
Ineco - Reparto Corse RAM · FM
USA
Luke
French
47
Ferrari of Vancouver · USA
ITA
Manuela
Gostner
193
Ineco - Reparto Corse RAM · EU
193
Ineco - Reparto Corse RAM · FM
USA
Brad
Evans
151
Ferrari of San Antonio · USA
351
Ferrari of San Antonio · FM
JPN
Satoru
KAKO
118
M.Auto Italia · JP
BEL
Gilles
Renmans
77
Francorchamps Motors Brussels · EU
77
Francorchamps Motors Brussels · FM
GBR
Calum
Leathem
95
Charles Hurst · UK
USA
John
Viskup
189
Boardwalk Ferrari · USA
CAN
Eric
Cheung
198
Formula Racing · EU
Herbert
GEISS
11
Maranello Motors - Pro Racing · EU
11
Maranello Motors - Pro Racing · FM
USA
Andrew
Parker
133
andrew_parker · USA
333
Ferrari of Naples · FM
USA
Tom
Petramalo
138
Ferrari of Seattle · USA
338
Ferrari of Seattle · FM
JPN
Tadao
Uematsu
16
Cornes Shiba · JP
GER
Hanno
Laskowski
85
Emil Frey Racing · EU
85
Emil Frey Racing · FM
ITA
Vincenzo
Scarpetta
90
Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
90
Radicci Automobili · FM
USA
Stephen
EARLE
100
Kessel Racing · EU
100
Kessel Racing · FM
JPN
Ryutaro
Saito
127
MID Sapporo · JP
JPN
Anna
INOTSUME
3
Auto Speciale · JP
USA
Kevin
Gutierrez
21
Ferrari of Fort Lauderdale · USA
KOR
Phil
Kim
107
Nicole Competizione · JP
USA
Dave
Musial Jr
31
Ferrari of Lake Forest · USA
GBR
Sean
Ran
85
HR Owen · UK
GER
Matt
Rosner
42
MERTEL Motorsport · EU
JPN
John
Leo
108
CORNES Shiba · JP
USA
John
Horejsi
67
Ferrari of Vancouver · USA
NED
Fons
Scheltema
177
Kessel Racing · EU
177
Kessel Racing · FM
GBR
Germana
TOGNELLA
168
Ineco Reparto Corse RAM · EU
ITA
Max
MUGELLI
3
CDP - Eureka Competition · EU
3
CDP - Eureka Competition · FM
USA
David
Williams
128
Ferrari of Central Florida · USA
328
Ferrari of Central Florida · FM
AUS
Cameron
CAMPBELL
23
Ferrari Richmond · AU
Jesus
Mendoza
157
Ferrari of Silicon Vlley · USA
JPN
Yuga
Furutani
27
Auto Speciale · JP
SPA
Rafael
Duran
27
Formula Racing · EU
38
The Collection · USA
27
Formula Racing · FM
HKG
Charles
Chan
133
Formula Racing · EU
133
Formula Racing · FM
USA
Dylan
Medler
15
The Collection · EU
15
The Collection · USA
15
The Collection · FM
USA
James
Weiland
118
Rossocorsa · EU
118
Rossocorsa · FM
ITA
Germano
Salernitano
116
Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
USA
Brandon
KRUSE
37
Ferrari of Central Florida · USA
USA
Dana
GOODWIN
155
Ferrari of Seattle · USA
JPN
Nobuhiro
Imada
44
Formula Racing · EU
4
Rosso Scuderia · JP
44
Formula Racing · FM
ITA
Maurizio
Pitorri
181
Radicci Automobili - Bestlap · EU
181
Radicci Automobili - Bestlap · FM
AUS
Jarrod
Ferrari
277
Barbagallo Ferrari · AU
JPN
Takeshi
Shogaki
196
Cornes Shiba · JP
GBR
John
Marcar
16
Graypaul Birmingham · UK
USA
Richard
Pineda
152
Ferrari of Washington · USA
AUS
Brian
Cook
3
Ferrari of Seattle · USA
ITA
N.
M.
87
Rossocorsa · EU
KGZ
Ruslan
SADREEV
166
Scuderia Praha Racing · EU
JPN
Hiroyasu
Sahara
116
CORNES NAGOYA · JP
SUI
Felix
Hirsiger
30
Ineco - Reparto Corse RAM · EU
30
Ineco - Reparto Corse RAM · FM
AUS
Rod
Wilson
9
Ferrari Richmond · AU
GER
Sven
SCHÖMER
175
Penske Sportwagen Hamburg · EU
175
Penske Sportwagen Hamburg · FM
ITA
Marco
Zanasi
69
Motor Service - Pinetti Motorsport M · EU
69
Motor Service - Pinetti Motorsport · FM
GBR
Pranav
VANGALA
18
HR Owen · EU
29
HR Owen · UK
18
HR Owen · FM
USA
Massimo
Perrina
27
Ferrari of Seattle · USA
227
Ferrari of Seattle · FM
USA
Ethan
McWilliams
32
Boardwalk Ferrari · USA
ITA
Andrea
Levy
170
Radicci Automobili - Best Lap · EU
170
Rossocorsa · FM
JPN
Masaharu
KATSUMATA
102
Nicole Competizione · JP
CHN
Chris
Huang
212
Ferrari Richmond · AU
USA
Bruce
CLEVELAND
158
Ferrari of Silicon Valley · USA
KWT
Fouad
ALGHANIM
157
Rossocorsa - Kuwait Automobile & Trading Co. · EU
USA
Ram
Chada
125
Ferrari of Central New Jersey · USA
USA
Al
Hegyi
178
Ferrari of Newport Beach · USA
GBR
Bal
Sidhu
23
HR Owen · UK
AUS
Nigel
Hunt
109
Ferrari Richmond · AU
GRE
Aleksei
KOMAROV
199
Scuderia Praha Racing · EU
199
Scuderia Praha Racing · FM
POR
Alvaro José
TRINDADE RAMOS
150
Santogal - Araujo Competiçao · EU
150
Santogal - Araujo Competiçao · FM
USA
John
Lennon
199
Ferrari of San Francisco · USA
CZE
Hendrik
VIOL
92
Scuderia Praha Racing · EU
92
Scuderia Praha Racing · FM
USA
Brad
FAUVRE
66
Ferraro of San Francisco · USA
266
Ferrari of San Francisco · FM
