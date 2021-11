Sabato 3 luglio, in occasione del Motor Valley Fest, il Museo Enzo Ferrari rimarrà aperto fino alle 24.00 con ultimo ingresso alle 23.15. In occasione della apertura straordinaria, a partire dalle 19.00, si potrà visitare il museo con una tariffa speciale: 8€ adulti, 5€ bambini. Nel corso della serata saranno organizzate anche visite guidate gratuite in italiano e/o inglese fino a esaurimento posti: 19:30, 20:30, 21:30, 22:30. Nelle altre giornate del Motor Valley Fest il Museo Enzo Ferrari rispetterà il normale orario di apertura al pubblico dalle 9.30 alle 19.00. Nel piazzale esterno del museo saranno esposti alcuni modelli di vetture utilizzati in pista per le attività di Corse Clienti ed è prevista una riduzione sul prezzo di ingresso per i visitatori che si presenteranno alla cassa sabato e domenica con il biglietto dell’Arena Motor Valley - Parco Novi Sad di Modena. Sabato 3 e domenica 4 luglio i simulatori di F1 saranno disponibili alla speciale tariffa di 15 Euro e verrà proposta una attività di caccia al tesoro dedicata ai più piccoli.