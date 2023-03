MITGLIEDSPAKETE

Passione Ferrari-Mitgliedspakete sind für Samstag oder Sonntag oder für beide Tage erhältlich und gelten für jeweils einen Besitzer plus Begleitung.



Paketumfang:

- Zugang mit ihrem Ferrari

- Zugang zum Parkbereich

- Fahrerlager und Hospitality-Bereich

- leichtes Frühstück

- offene Bar

- Mittagsbuffet

- Fahrerbesprechungen

- Rennstrecken-Sessions (3 am Samstag, 3 am Sonntag)

- Zugang zur Ferrari Service Clinic (nur mit Voranmeldung) und weitere Aktivitäten.