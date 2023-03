Spielberg - Red Bull Ring

Der Red Bull Ring ist eine Motorsport- Rennstrecke im österreichischen Spielberg. Die Rennstrecke wurde als Österreichring gegründet und war von 1970 bis 1987 18 Jahre in Folge Austragungsort des Großen Preises von Österreich. Später wurde sie verkürzt, umgebaut und in A1-Ring (A Eins- Ring) umbenannt, auf dem von 1997 bis 2003 erneut der Große Preis von Österreich ausgetragen wurde.

Als die Rennstrecke der Formel 1 nicht mehr entsprach, wurde ein Plan zur Erweiterung des Streckenlayouts erstellt. Teile der Rennstrecke, einschließlich der Boxen und der Haupttribüne, wurden abgerissen. Nach Einstellung der Bauarbeiten bliebt die Rennstrecke mehrere Jahre lang unbenutzbar, bevor sie von Dietrich Mateschitz von Red Bull gekauft und neu errichtet wurde.

Die in Red Bull Ring umbenannte Strecke wurde am 15. Mai 2011 wiedereröffnet und misst in der aktuellen Streckenkonfiguration 4.318 m.