Estoril - Estoril Rennstrecke

Der Circuito do Estoril oder Autódromo do Estoril (Estoril Circuit), offiziell bekannt als Autódromo Fernanda Pires da Silva, ist eine Motorsport-Rennstrecke an der portugiesischen Riviera vor den Toren von Lissabon.

Estoril ist ein 32 km westlich der portugiesischen Hauptstadt Lissabon gelegener Badeort, der mit einem 2,8 km langen Straßenkurs seit den 1930er Jahren Austragungsort von Autorennen ist und 1937 für ein lokales Rennen genutzt wurde. Der aktuelle Rundkurs von Estoril wurde 1972 fertiggestellt und im Laufe der Jahre mehrfach bis zu seiner derzeitigen Länge von 4,182 km umgebaut. Von 1984 bis 1996 war er F1-Austragungsort für den Großen Preis von Portugal.