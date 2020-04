Dieser einzigartige Service ist für die Besitzer sehr wichtig, da nur Ferrari Classiche ein offizielles Dokument ausstellen kann, das die absolute Echtheit eines Autos bestätigt.

Die Vollständigkeit und die absolute Einzigartigkeit der Ferrari-Archive, in denen die technischen Aufzeichnungen aller seit 1947 produzierten Autos strengstens bewacht werden, bedeutet, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Übereinstimmung eines jeden Autos mit dem ursprünglichen Design in seinen Werkstätten eindeutig festzustellen.



Die Vorteile eines Echtheitszertifikats sind vielfältig: Abgesehen von der Bewahrung des unschätzbaren Erbes eines Oldtimers steigert das Zertifikat den Verkaufswert, während es gleichzeitig Zugang zu den prestigeträchtigsten offiziellen Veranstaltungen des Cavallino Rampante verschafft.