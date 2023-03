Harmonische Landschaften und erstklassige Kunst

In diesem Jahr haben Sie die Möglichkeit, an einer ganz besonderen Ferrari Tour teilzunehmen, die mit dem Ziel konzipiert wurde, noch mehr Ferrari-Enthusiasten miteinander in Kontakt zu bringen.





Mitten im Zentrum der italienischen Halbinsel wird ein Konvoi aus 50 Ferraris durch die Region Toskana fahren. Als Wiege der italienischen Sprache und Kultur bietet sie eine große Vielfalt üppiger Landschaften: Von mittelalterlichen Kastells bis hin zu saftig grünen Weinbergen und Olivenbäumen, die die idyllischsten Landschaften kennzeichnen.





Bei der Premiere in diesem Jahr werden unsere Gäste dank einer kreativen Sammlung prestigeträchtiger Erlebnisse einen beispiellosen Zugang zu exklusiven, speziell für diese Tour ausgewählten Locations und Gala-Events haben.