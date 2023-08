Ferrari portofino M

Ferrari Genuine

Der Ferrari Portofino M ist eine Weiterentwicklung mit zahlreichen neuen technischen und Design-Eigenschaften und bietet mit seinem genialen einfahrbaren Hardtop ein Plus an Vielseitigkeit. Dank dieser Kombination aus Sportlichkeit und Eleganz werden die Fahrer keinen Tag auf ihr Auto verzichten wollen. Zusätzlich unterstrichen wird der einzigartige Charakter dieses Modells von der Auswahl an Ferrari Genuine-Zubehörteilen, die vom Rennsport abgeleitet sind. Jedes Zubehörelement wurde eigens für den Portofino M vom Ferrari Centro Stile entworfen, um seine Ästhetik und seinen dynamischen Appeal extra zu betonen.