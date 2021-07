IN

IN

Der Ferrari Portofino M, der in seinem Namen das legendäre 'M' für Modificata trägt, ist die Weiterentwicklung des Ferrari Portofino. Der neue Spider 2+ des Cavallino Rampante steckt voller Neuerungen in puncto Technik und Design, darunter das 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und der Manettino mit fünf Positionen – ein absolutes Novum bei Gran Turismo-Cabrios aus Maranello. An Bord des Ferrari Portofino M ist jede Reise eine (Wieder-)Entdeckung.