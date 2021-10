Faltbares Hard Top

Das Hardtop, dessen Konstruktion vollständig überarbeitet wurde, lässt sich in nur 14 Sekunden öffnen und schließen. Damit der Fahrspaß nicht unterbrochen werden muss, ist dies bei Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit möglich. In den neu geformten Kofferraum passen bei eingezogenem Dach zwei Koffer in Handgepäckgröße und bei Coupéfahrt auch drei. Extra für Skier hat er eine Durchreiche. Der Portofino eignet sich also perfekt für jede Gelegenheit. Er vereint hervorragendes Design, Leistung und fortschrittliche Technik.