Tour auf den Panoramastraßen

Exklusive Aktivitäten im Cirencester Park Polo Club

Der Club wurde im Jahr 1894 gegründet und liegt inmitten von 3000 Hektar Parklandschaft und Wäldern in einem der schönsten Parks des Landes. Cirencester bietet Polo auf höchstem Niveau und hat sich gleichzeitig den Charme eines herrlich entspannten Country-Polo-Clubs bewahrt.

Tour auf den Panoramastraßen

Mittagessen auf der Daylesford Farm

Was als einfache Leidenschaft für echte Lebensmittel begann, entwickelte sich zu Daylesford, wie es uns heute bekannt ist, einer der nachhaltigsten Farmen in Großbritannien. Daylesford liegt eingebettet in über 2.500 Hektar idyllischer Bio-Landschaft inmitten von Hügeln im Herzen der Cotswolds. Der perfekte Zufluchtsort, um ein entspanntes Mittagessen im Rahmen der wunderschön restaurierten Cotswolds Steinhäuser einzunehmen.

Tour auf den Panoramastraßen

Abendessen im Restaurant The Brasserie, Lucknam Park

Nach einem langen Tag am Steuer gibt es nichts Schöneres als ein informelles, entspanntes Abendessen in guter Gesellschaft. In der herrlichen Umgebung von Lucknam Park verwöhnt Sie The Brasserie mit saisonalen Produkten, die von lokalen Lieferanten bezogen werden, sowie mit Zutaten direkt aus dem eigenen Gemüsegarten.