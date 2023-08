Die Ferrari Challenge besteht seit 1993 und ist die prestigeträchtigste und am längsten laufende Markenmeisterschaft der Welt. Heute ist sie in kontinentale Serien unterteilt: Europa, Nordamerika, Vereinigtes Königreich und Japan Challenge.





Jede Ferrari Challenge-Serie ist in vier Hauptkategorien unterteilt: Trofeo Pirelli, Trofeo Pirelli Am, Coppa Shell und Coppa Shell Am. Bei jedem Rennen gibt es vier Gewinner, einen pro Kategorie.