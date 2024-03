CORSO PILOTA SPORT

Weitere Details

Die maximale Teilnehmerzahl an den Corsi Pilota Ferrari beträgt 28. Basierend auf der Gesamtzahl werden die Teilnehmenden in Gruppen von 6-7 Fahrern aufgeteilt. Ein Team aus 10 qualifizierten Ausbildern steht der Gruppe zur Verfügung. Für die Anmeldung zu den Corsi Pilota Ferrari und detaillierte Informationen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Ferrari-Händler oder loggen Sie sich in Ihr Ferrari MyStore-Konto ein.