MOTOR Als Verbrenner besitzt der 849 Testarossa die neueste Version des mehrfach preisgekrönten Twin-Turbo-V8 von Ferrari: Er leistet 611 kW (830 PS) – 50 PS mehr als der Vorgänger – und besitzt eine spezifische Leistung von 208 PS/l. Diese Leistung wurde bei gleichbleibendem Hubraum, aber mit umfassend überarbeiteten Komponenten erzielt.

ELEKTROMOTOR UND HYBRIDSYSTEM Der 849 Testarossa nutzt eine auf dem SF90 Stradale basierende PHEV-Architektur, die den V8-Verbrenner mit drei Elektromotoren und einer Gesamtleistung von 163 kW (220 PS) kombiniert. Zwei davon befinden sich an der Vorderachse und bilden das RAC-e-System (Electronic Cornering Set-up Regulator), das für den Allradantrieb und das Torque Vectoring verantwortlich ist, um Traktion und Effizienz im Kurvenausgang zu maximieren. Der dritte Elektromotor, die MGU-K-Einheit (Motor Generator Unit, Kinetic), sitzt an der Hinterachse und profitiert direkt von den Erfahrungen der Scuderia in der Formel 1.