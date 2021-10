Aufgrund des tragischen Unfalls in Le Mans im Jahr 1955 wurde von der Rennleitung für das kommende Jahr für Prototypen ein Hubraumlimit von 2.500 ccm festgelegt. Dies bedeutete, dass der 625LM eilig zusammengesetzt werden musste. Indem die vier Zylinder des 2-Liter Testarossa-Motors aufgebohrt und die vorhandenen Vergaser durch 42 DCOA/3 Weber-Doppelvergaser ersetzt werden mussten. Obwohl der 625 LM in Le Mans mit dem Duo Gendebien/Trintignant auf Rang drei ins Ziel kam, wurde der Wagen von Ferrari nicht mehr offiziell in Rennen eingesetzt.